Fascicolo debutta in pista con i Kart

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20 ottobre 2026 - Appena il tempo di archiviare l’ultima gara di Monza e Giuseppe Fascicolo rimette il casco. Il pilota trevigiano che ha concluso lo scorso 11 ottobre il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint non ha saputo resistere al richiamo dei motori e nel fine settimana dal 17 al 18 ottobre ha rimesso i guanti e tuta ed è tornato in pista. Questa volta però non era al volante di una vettura da Gran Turismo, ma ha debuttato nel karting.

L’occasione è stata la Finale Europea della Rotax MAX Central Europe che si è disputata sulla Pista Azzurra di Jesolo dove Fascicolo ha ottenuto un decimo posto in Gara 1, che è valso come vittoria nella classe DD2 Masters e un settimo piazzamento assoluto (secondo di categoria) in Gara 2.

“Avevo ancora tanta voglia di correre – ha dichiarato Fascicolo – e così ho preso casco e tuta e ho provato questa nuova esperienza. Ho voluto cimentarmi anche nel mondo del kart. Il debutto è avvenuto all’età di 52 anni. Mi sono veramente divertito e ho imparato un nuovo modo di confrontarmi nel mondo dei motori”.

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L’esperienza nel karting del pilota veneto prosegue: è infatti confermata la sua presenza al Mojo Trophy, importante evento internazionale del calendario Rotax Max Challenge in programma dal 23 al 25 ottobre, sempre a Jesolo.