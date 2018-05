Fase Nazionale Juniores: il programma gare delle semifinali

Sabato 30 maggio si sono giocate le partite di ritorno dei Quarti di Finale della Fase Nazionale Juniores. Il Maia Alta Obermais ha ribaltato il ko di misura dell’andata battendo in casa per 4-1 la Fezzanese. La Lastrigiana dopo aver espugnato il campo del Villafranca Veronese si è ripetuta davanti ai propri tifosi vincendo per 2-1. Stesso discorso per il Tor Di Quinto che ha replicato il successo dell’andata piegando per 3-0 l’Alba Adriatica sul proprio campo. Il Canicattì ha violato il terreno di gioco del San Giorgio (1-0), i siciliani avevano prevalso anche in casa (2-1).

Alla luce di questi risultati si sono qualificate per le semifinali, organizzate in gare di andata e ritorno in programma rispettivamente il 2 e 9 giugno alle 16.30, le seguenti squadre: Canicattì, Lastrigiana, Maia Alta Obermais e Tor Di Quinto. Quest’oggi a Roma presso la Lega Nazionale Dilettanti si sono svolti i sorteggi per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare dove previsto secondo regolamento.

Seminali andata – sabato 2 giugno – ore 16.30

Lastrigiana-Maia Alta Obermais

Tor Di Quinto-Canicattì

Seminali ritorno – sabato 9 giugno – ore 16.30

Maia Alta Obermais-Lastrigiana

Canicattì-Tor Di Quinto

Le decisioni del giudice sportivo

Allenatori - Squalifiche: due gare Francesco Ignudi (San Giorgio)

Calciatori – Squalifiche: sei gare Antonio Scognamillo (San Giorgio); due gare Leonardo Di Martino (Fezzanese) e Tobias Pfoestl (Maia Alta Obermais); una gara Leonardo Cidale e Damiano Esposito (Fezzanese), Yari Cordioli (Lastrigiana), Antonio Capobianco e Tobias Gruber (Maia Alta Obermais), Luca De Martino (San Giorgio).