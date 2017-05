Fatima: Madonnina scortata da Cc tra Milano e Bergamo

BERGAMO, 14 MAGGIO - E' stata scortata dai carabinieri la madonnina di Fatima di passaggio a Milano da ieri in occasione della ricorrenza delle Apparizioni nella località spagnola.

Dopo il vilipendio di ieri a una edicola votiva, stamani la statua della Madonna di Fatima - che già ieri è stata solennemente ricevuta dalle istituzioni - è stata portata da Milano a Bergamo per poi rientrare nel capoluogo lombardo. La statua ha lasciato il palazzo Arcivescovile in piazza Fontana, a Milano, poco dopo le 7 ed è stata trasportata per una funzione nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata e Sant'Antonio in viale Corsica.

Da lì la processione, scortata dai carabinieri motociclisti, i cosiddetti 'Gatti', si è diretta alla volta di Bergamo per una funzione in Duomo. La statua è poi rientrata a Milano dove viene temporaneamente custodita nella chiesa della Madonna di Fatima al Vigentino.