Fatta brillare bomba a Maierato

MAIERATO (VV)19 FEBBRAIO - Portate con successo a termine oggi , dal Team Artificieri dell'Esercito, le operazioni di neutralizzazione della grossa bomba di Maierato (VV). Alle 11.00 circa dopo una lungo lavoro di preparazione l'ordigno, accuratamente innescato e in assoluta sicurezza, è stato fatto detonare in maniera controllata dagli specialisti della 2^ Compagnia Genio Guastatori dell'11° Reggimento Genio di Castrovillari (CS).

Il nucleo di specialisti , rinforzato da una sezione di macchine movimento terra, proveniente dal'11°Reggimento di Foggia, ha operato dal termine delle 144 ore presunte del funzionamento della spoletta, circa le 8.00 del mattino, in una zona già sgombra e accuratamente controllata dalle Forze dell'Ordine. Presenti nella zona di sicurezza i Vigili del Fuoco, l'assistenza sanitaria della Croce Rossa Militare, oltre a tutti gli altri rappresentanti delle agenzie interessate dal territorio , tutti coordinati dai rappresentanti della Prefettura di Vibo Valentia.Al termine delle operazioni di verifica la zona è stata riaperta al traffico ed alle attività produttive e agricole, riportando il luogo di rinvenimento alle condizioni originarie. Si rivela instancabile l'opera degli Artificieri dell'Esercito della Caserma "MANES" di Castrovillari(CS) che nonostante le voci di chiusura o soppressione, continuano ad operare in maniera capillare sul territorio nazionale e in particolare in Calabria, in supporto prezioso alle Prefetture e municipalita', nello spirito che contraddistingue i nostri soldati in patria ed all'estero.