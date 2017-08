Fatti di musica: Cristiano De Andre\' per la notte dedicata al padre Fabrizio (Foto)

Fatti di musica: In arrivo Cristiano De Andre’ per la grande notte dedicata al padre Fabrizio. De Andre’ canta De Andre’ a Diamante!

DIAMANTE, (CS) 13 AGOSTO - La grande notte che “Fatti di Musica” di Ruggero Pegna dedica a Fabrizio De Andrè è fissata per il 16 agosto nel magico scenario del Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante. Nella sezione “Grandi Autori” del Festival del Miglior Live, giunto alla trentunesima edizione, arriva anche il tributo ad uno dei più grandi cantautori italiani che, proprio in Calabria, il 13 agosto del 1998 tenne il suo ultimo concerto, al Teatro al Castello di Roccella Jonica e sempre nel programma di Fatti di Musica.

“Quella fu una serata indimenticabile – ricorda Pegna – con un teatro strapieno e un De Andrè strepitoso che regalò quasi tre ore di concerto. Volle ricevere il premio di Fatti di Musica sul palco, mentre il suo accompagnatore avrebbe preferito che la premiazione si svolgesse nei camerini.Quella sera elogiò provocatoriamente la ‘ndrangheta che dà lavoro e il concerto finì su tutta la stampa italiana. Ancora la notizia della malattia non era nota e ricordo che, quando nel pomeriggio mi chiese un medico per dolori alla schiena, non pensai a nulla di grave. I ricordi con Fabrizio De Andrè, il mio cantautore più amato, risalgono al 1992, quando lo portati per la prima volta al Teatro Grandinetti di Lamezia. Ebbi l’ardire di regalargli uno dei miei primi libri di poesie, pensando che neppure lo sfogliasse; invece, dopo un’ora mi chiamò e si complimentò, invitandomi a lasciare perdere di organizzare concerti e dedicarmi alla scrittura. La locandina autografata con dedica che ho nella mia stanza, in ufficio, è per me dal valore inestimabile! A guardarla, mi emoziono sempre!”.Cristiano De Andrè sarà accompagnato sul palco di Cirella da una vera superband: Osvaldo Di Dio, chitarre, Davide De Vito, batteria, Massimo Ciaccio, basso, Max Marcolini, chitarra e tastiere.Dopo i successi alla 64° edizione del Festival di Sanremo e la pubblicazione della sua autobiografia “La Versione di C.”, Cristiano De André è ritornato finalmente dal vivo con il “De André canta De André Tour 2017”. Nel nuovo live Cristiano De André interpreta sul palco un repertorio ricco di nuovi brani del padre che si affiancheranno a quelli contenuti nei progetti discografici di grande successo “De André canta De André – Vol. 1” (2009) e “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e ai suoi brani più celebri, tra cui Don Raffaè, Khorakhané (A forza di essere vento), Dolcenera, Una storia sbagliata, Il testamento di Tito, Canzone per l’estate, Il bombarolo, La collina, Crêuza de mä, Amore che vieni amore che vai, La guerra di Piero, Quello che non ho, Fiume Sand Creek, Ȃ duménega, Volta la carta, Il pescatore, La canzone dell’amore perduto, ecc..«De André canta De André è un progetto che mi ha permesso e mi permette di portare avanti l’eredità artistica di mio padre – scrive Cristiano De André nell’autobiografia (pag. 183) – caratterizzandola però con nuovi arrangiamenti che possano esprimere la mia personalità musicale e allo stesso tempo donino un nuovo vestito alle opere, una mia impronta. Mi auguro che così facendo la poesia di mio padre possa arrivare a toccare le anime più giovani, a coinvolgere anche chi non ascolta la canzone prettamente d’autore».Il promoter Ruggero Pegna, che lo ha voluto riportare sul palcoscenico per la prima assoluta in Fatti di Musica già nel 2009 a Rende, non ha dubbi: “Cristiano è la prosecuzione naturale e magica di una storia artistica che porta un’unica firma. La sua voce, la presenza di palcoscenico, la bravura di musicista che suona numerosi strumenti, la capacità di eseguire i brani del padre in modo impareggiabile, i suoi racconti e ricordi, rendono questo concerto un’autentica e imperdibile perla. Basta chiudere gli occhi e si avverte la presenza di Fabrizio sul palco al suo fianco, si ferma il tempo.”I biglietti per assistere al concerto sono in vendita nei punti abituali e Ticketone. Inoltre, dalle ore 18.00 del giorno del concerto sarà disponibile anche la biglietteria del Teatro dei Ruderi, che resterà aperta fino alle ore 22.30.Per ogni informazione sono disponibili il numero telefonico 0968441888, il sito www.ruggeropegna.it, oltre ai siti ufficiali dei singoli artisti e alla pagina facebook di “Fatti di Musica”.La sezione “Ferragosto Live Festival”, realizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna ha il Patrocinio degli Assessorati alla Cultura, allo Spettacolo e al Turismo del Comune di Diamante, oltre alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Calabria, all’interno del ricchissimo programma di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2017”.

