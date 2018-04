Fatture false per 40 milioni, 7 misure cautelari a Livorno

LIVORNO, 11 APRILE 2018 - Una complessa operazione della Guardia di Finanza di Livorno ha portato all'esecuzione di un'ordinanza restrittiva della libertà personale nei confronti di 7 persone, nell'ambito di un'inchiesta su presunte frodi fiscali nel settore del trasporto internazionale di merci.

Le indagini, complessivamente, hanno coinvolto 40 persone, tutte indagate nell'ambito di presunte operazioni finalizzate all'emissione e utilizzo di fatture false per oltre 40 milioni di euro. Per 8 di loro, si legge in una nota diffuda dai militari, è contestata anche l'associazione a delinquere.

I finanzieri, inoltre, hanno sequestrato disponibilità finanziarie, immobili, denaro, auto e quote societarie per un valore di oltre tre milioni di euro.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it