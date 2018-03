Federica Fornabaio, la pianista italiana che ha conquistato Sakamoto pubblica Unpeaceful

ANDRIA 9 MARZO - S'intitola Unpeaceful il nuovo album d'inediti per piano e piccolo ensemble della musicista Federica Fornabaio, da venerdì 9 marzo negli store pubblicato da Sony Classical.



Pianista, compositrice, arrangiatrice (fra i tanti lavori, anche per Roberto Vecchioni nell'album Chiamami Ancora Amore), Federica Fornabaio è anche direttrice d'orchestra in ambito pop (al Festival di Sanremo ha vinto con Marco Carta e Arisa), jazzista (come nell'ultima tournée tenuta insieme al trombettista Angelo Olivieri), allieva di Ludovico Einaudi e Nicola Piovani, pluripremiata compositrice di colonne sonore in Italia e all’estero, e soprattutto personalità musicale eclettica, potente e sottile, tanto da convincere un’icona della musica colta come il giapponese Ryūichi Sakamoto a donarle il brano Asience, presente nel nuovo album. In questo disco per un ensemble piccolo ma completo, con archi, percussioni e fiati, Federica dimostra la sua volontà di andare oltre i cliché, creando un impatto sonoro moderno e coinvolgente.

Federica Fornabaio è questo e molto più: è una donna che vive la musica tutto tondo, con un’attenzione al suono e alla produzione rara in ambito musicale femminile; determinata nelle sue scelte nonostante la poesia e la passione che emerge dalla sua musica. In quest'album per un ensemble piccolo ma completo, con archi, percussioni e fiati, Federica dimostra la sua volontà di andare oltre ogni cliché, senza limitazioni di sorta, creando un impatto sonoro moderno e coinvolgente. Il nuovo album, Unpeaceful, è stato registrato in altissima qualità audio (Super Audio), con la produzione di Pasquale Minieri, e masterizzato nei mitici ‘Abbey Road’ Studios di Londra, sotto la supervision di Andy Walter (4 Gramophone Awards e 2 nomination ai Grammy).Unpeaceful è accompagnato dal videoclip firmato dal regista Viktor A.Bogdanski. Il clip è stato girato fra i ghiacciai dell’Islanda, alla ricerca del momento magico ovvero quello di cogliere un'aurora boreale. Dopo due giorni di riprese tra montagne, neve e rocce finalmente il grande momento è arrivato, ed è stata la miglior chiusura possibile per il video.Federica Fornabaio si esibirà dal vivo il 25 marzo a Bari sul palco del Teatro Forma, il 6 Aprile a Roma all'Auditorium Parco della Musica e il 15 aprile a Milano al Blue Note.(notizia segnalata da