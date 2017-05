Femminicidio Roma: esame autoptico nei prossimi giorni

ROMA, 2 MAGGIO - Verrà effettuato nei prossimi giorni l'esame autoptico sul corpo dell'insegnante quarantasettenne uccisa ieri dal compagno in un appartamento sito in una traversa di via del Babuino, tra piazza di Spagna e piazza del Popolo.

L'autopsia permetterà di chiarire i contorni della macabra vicenda, stabilire se la donna è stata uccisa nel sonno - come hanno ipotizzato i Carabinieri - e con quanti colpi è stata ammazzata dal suo compagno di anni 55.

Il caso è stato affidato ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma. Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica del femminicidio e stabilire le cause che possano aver indotto l'uomo a compiere l'efferato uxoricidio. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la vittima avesse intenzione di lasciare l'uomo, di professione dirigente di banca, e che alcuni vicini domenica sera abbiano sentito la coppia discutere animatamente.

La vicenda. L'offender si è recato presso una caserma dei Carabinieri della Capitale, alle ore 6 del mattino di ieri, raccontando di aver ucciso la convivente e ammettendo dunque le sue responsabilità nella vicenda. Quando gli uomini dell'Arma sono giunti sul luogo dei fatti hanno potuto constatare la drammatica scena: il corpo senza vita della vittima era riverso sul letto con ferite alla testa provocate con molta probabilità da un corpo contundente.

Luigi Cacciatori

Immagine da scrivolibero.it