Femminicidio, Roma: uccide la compagna e si costituisce

ROMA, 1 MAGGIO - Un uomo di 55 anni ha ucciso la sua convivente, anni 47, e poi si è recato presso una caserma dei Carabinieri della Capitale per costituirsi. Teatro della tragedia, un appartamento sito in una traversa di via del Babuino, tra piazza di Spagna e piazza del Popolo.

Quando gli uomini dell'Arma sono giunti sul luogo dei fatti hanno potuto constatare la drammatica scena: il corpo senza vita della vittima, di professione insegnante, era riverso sul letto con ferite alla testa provocate con molta probabilità da un corpo contundente.

Si presume che la donna sia stata uccisa nella notte, ma occorrerà attendere il parere tecnico motivato del medico legale. Nel mentre, sono tuttora in corso i rilievi e repertamenti della Settima Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.

L'offender si è presentato in caserma alle ore 6 di quest'oggi. Compito degli inquirenti sarà quello di ricostruire l'esatta dinamica del femminicidio e stabilire le cause che hanno indotto l'uomo a compiere l'efferato uxoricidio.

Luigi Cacciatori

Immagine da bergamonews.it