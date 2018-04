Femminicidio. Sarzana, donna uccisa a coltellate: fermato il compagno

SARZANA, 4 APRILE - Una donna italiana di 53 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a Sarzana, in provincia di La Spezia. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata pugnalata a morte con un’arma bianca o una forbice.

Ad allertare le autorità sarebbero stati alcuni vicini. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di La Spezia, che nella serata di ieri hanno individuato e fermato il compagno della vittima. L’uomo, un ventinovenne di nazionalità romena, è sospettato di essere l’autore dell’omicidio, presumibilmente avvenuto martedì mattina. In queste ore, il presunto omicida si trova in caserma in attesa di essere ascoltato dal magistrato di turno. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto l'aggressore a compiere l'efferato gesto. Risulta possibile, secondo quanto si è appreso, che la convivenza tra l'uomo e la vittima fosse abbastanza recente.

Il corpo senza vita della cinquantatreenne è stato trovato dai Carabinieri tra il corridoio e la stanza da letto, riverso a terra in una pozza di sangue. Si sono conclusi da poche ore gli accertamenti urgenti ed irripetibili sul luogo del delitto. Gli uomini dell'Arma hanno provveduto ad effettuare le operazioni di rilievo e repertamento. Presente anche il medico legale, secondo il quale il corpo della donna presentava svariate ferite inferte con una forbice o un coltello.

Luigi Cacciatori