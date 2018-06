Femminicidio. Torino, uccide la moglie a coltellate e chiama la Polizia: arrestato

TORINO, 22 GIUGNO - Drammatico episodio di sangue a Torino, dove un uomo incensurato di 46 anni ha ucciso la moglie a coltellate e poi, ancora sotto shock, ha chiamato la Polizia per raccontare il crimine di cui si era macchiato: “Ho ucciso mia moglie”.

È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle ore 2, in un appartamento in via Borgaro, nel quartiere Borgo Vittoria. Dalle prime informazioni emerse, il femminicidio si è consumato al termine di una lite, presumibilmente scatenata per motivi riconducibili alla gelosia. Risulta probabile che l’uomo, di professione magazziniere, avesse il sospetto che la consorte lo tradisse.

La vittima era di origini romene e aveva 38 anni. È stata uccisa tra la cucina e il salotto della sua abitazione. Sul caso indaga la squadra mobile della Questura di Torino, che ha arrestato l’offender.

La coppia aveva due figli di 4 e 12 anni, che avrebbero assistito al delitto e visto morire la loro madre. Quando la Polizia è giunta sul luogo della tragedia, la donna era già morta dissanguata a seguito delle profonde ferite al collo e alla nuca. Alcuni vicini di casa, secondo quanto si è appreso dai media locali, raccontano che fino al momento dell’aggressione non avevano mai sentito i due litigare o alzare la voce: una coppia “tranquilla”, che conduceva una vita “normale”.

Luigi Cacciatori

Immagine da: gas.it