Ferito durante arresto: poliziotto denunciato

FOGGIA, 18 LUGLIO - E' stato denunciato dalla Procura di Foggia il poliziotto che qualche giorno fa, a nella stessa città, ha sparato ferendo un cittadino nigeriano di 27 anni che aveva aggredito l'agente.

"Lo chiamano 'atto dovuto' e intanto inizi a pensare come pagarti l'avvocato - asserisce Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) - i colleghi sono stati ripetutamente colpiti dallo straniero che ha anche cercato di sottrarre loro la pistola di ordinanza. Avrebbe potuto commettere una strage, poteva scapparci il morto".

Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini era intervenuta per bloccare un cittadino extracomunitario che aveva tentato di scippare la borsa ad una passante, che si sarebbe rifugiata in un bar dando l'allarme.

Un poliziotto, nel corso dell'identificazione, sarebbe stato aggredito dall'immigrato il quale, nella colluttazione, gli avrebbe sfilato lo sfollagente. Lo spray urticante usato dagli agenti, non è riuscito a calmare la furia del 27enne, ferito poi ad una gamba da un colpo di pistola esploso da uno dei due poliziotti che, nonostante tutto, cercavano di proteggere lo straniero dalla ferocia della folla che voleva linciarlo dopo la tentata rapina.

"Con il taser - prosegue Paoloni - tutto ciò non sarebbe avvenuto, il nigeriano sarebbe stato immobilizzato a debita distanza. Intanto il collega adesso é indagato e se dovrà affrontare un processo, dovrà anticipare le spese legali vedendosi bloccare per l'intera durata del procedimento, avanzamenti di carriera e riconoscimenti premiali, sperando di non essere trasferito chissà dove.

Ci auguriamo sia fatta chiarezza quanto prima. Gli operatori su strada hanno bisogno di maggiori tutele sia dal punto di vista dell'operatività che da quello logistico. C'é bisogno del taser e di dotazioni idonee come giubbotti antiproiettile sotto camicia o guanti anti taglio. Questi ultimi come Sap, li abbiamo donati ai colleghi in piu' occasioni. I cittadini si fidano della Polizia - conclude - la sicurezza dei cittadini dipende anche da quella degli operatori".



Luigi Palumbo