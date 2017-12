Ferito incidente: e\' 18enne studente alternanza scuola-lavoro

CESENA 25DICEMBRE - E' un ragazzo di 18 anni appena compiuti, coinvolto in un progetto di alternanza scuola-lavoro, il ferito in un incidente sul lavoro nel quale, giovedi', e' morto un artigiano di 45 anni a Faenza (Ravenna). Il 18enne invece ha riportato lesioni e fratture alle gambe, e' ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena, ma non e' in pericolo di vita.



"Tutto questo e' inaccettabile, casi del genere non possono piu' essere tollerati nei luoghi di lavoro", hanno detto Francesca Picci e Francesco Tinarelli, coordinatori nazionale e regionale dell'Unione degli Studenti.