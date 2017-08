Ferragosto, il 47% degli italiani in partenza

ROMA, 12 AGOSTO – Ferragosto fuori porta per il 47% degli Italiani: sono queste le cifre rese note da Coldiretti/Ixè sulle mete dei nostri connazionali per il momento più atteso dell’estate. Che sia mare, campagna, montagna, da parenti o da amici, quasi la metà degli italiani si allontanerà dunque (seppur per poco tempo) dalle proprie abitazioni.

Di questi, circa il 13% si dirigerà da familiari o amici, ed il 9% preferirà parchi naturali e campagna ai più tradizionali mare e montagna. A rilevare, tuttavia, non sono i dati relativi alle destinazioni degli italiani, quanto piuttosto quelli sul numero di persone in vacanza e sulle relative spese sostenute.

Rispetto allo scorso anno, infatti, si registra un +9% nel numero dei vacanzieri italiani, che supera quota 38 milioni. La spesa pro capite? 803 euro a testa. Cifre che sanno di ripresa, e che sono figlie anche del mutato quadro internazionale.

Venendo al ferragosto, elemento chiave dell’iconica festività resta la convivialità a tavola. Per il 63% degli italiani, infatti, è fondamentale la presenza di prodotti tipici, al cui acquisto è destinata parte della spesa per il weekend.

In chiusura, solo il 17% dei nostri connazionali considererà il ferragosto un giorno come gli altri e coglierà l’occasione esclusivamente per restare a casa a riposare.

Paolo Fernandes

Foto: meteoweb.eu