"Ferragosto live festival a Diamante" con Britti, De Andre', Ranieri e Silvestri

“Fatti di musica”: tutto pronto per il “ferragosto live festival a diamante”. Con Alex Britti, De Andre’ canta De Andre’, Massimo Ranieri e Daniele Silvestri

DIAMANTE (CS) 20 LUGLIO - Dopo la prima parte della sezione internazionale “Reggio chiama Rio – Fatti di Musica Brasil”, realizzata in collaborazione con “Alziamo il Sipario” del Comune di Reggio Calabria, che proseguirà il 9 agosto all’Arena dello Stretto con l’attesissimo concerto di Sergio Cammariere e la sua band, la trentunesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, Festival-rassegna del Miglior Live d’Autore, è pronta a sbarcare a Diamante con il “Ferragosto Live Festival”.

Il prestigioso festival ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ogni anno propone in splendide location della Calabria alcuni tra i migliori live d’autore premiati con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, torna al Teatro dei Ruderi di Diamante, incastonato nella suggestiva Area Archeologica di Cirella Antica, con quattro concerti a cavallo di ferragosto: il 13 sarà di scena Alex Britti con il suo “In nome dell’amore 2”, il 16 Cristiano De Andrè con l’unico ed emozionante “De Andrè canta De Andrè”, il 18 il palcoscenico sarà di Massimo Ranieri con lo spettacolo “Sogno e sono desto, in viaggio”, mentre il 19 agosto toccherà al live di Daniele Silvestri dell’ ”Overture Tour 2017”. Eccezionali tutte le band di ogni concerto.



Il 13 agosto Alex Britti sarà accompagnato da Manuel Moscaritolo, batteria, Luca Ameldolara, basso, Cassandra De Rosa e Nathalie Coppola, cori. “In nome dell’amore – volume 2”, appena pubblicato, segna il nuovo percorso umano e musicale di Alex Britti. Un disco importante, dove il cantautore romano si mette in gioco evidenziando la continua ricerca musicale, mentre l’amore è il sentimento protagonista. In questo album, i brani spaziano dal blues alla Bublè al rock 'n' roll alla Chuck Berry, da un abbraccio alla chitarra classica al Jazz. Gli arrangiamenti invece sono un intercalare tra minimal e uso di una sezione fiati accompagnata da cori che da sempre caratterizzano i suoi brani.



Il 16 agosto Cristiano De Andrè presenterà il suo “De Andrè canta De Andrè”, eseguendo oltre due ore e trenta di successi del padre Fabrizio insieme alla sua formidabile band. In una prima anticipazione della scaletta, ci sono brani storici, come: Don Raffaè, Khorakhané (A forza di essere vento), Dolcenera, Una storia sbagliata, Il testamento di Tito, Canzone per l’estate, Il bombarolo, La collina, Crêuza de mä, Amore che vieni amore che vai, La guerra di Piero, Quello che non ho, Fiume Sand Creek, Ȃ duménega, Volta la carta, Il pescatore, La canzone dell’amore perduto e altri grandi successi di Fabrizio De Andrè.



Il 18 agosto Massimo Ranieri, in questo spettacolo da lui ideato e scritto con Gualtiero Peirce, continua il viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di teatro. Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le più celebri canzoni napoletane. E naturalmente non mancheranno, accanto ai suoi successi, novità musicali e sorprese teatrali, proposte con la formula che nelle precedenti edizioni ha già conquistato le platee di tutta Italia. Sarà accompagnato dall’Orchestra formata da: Max Rosati, chitarra, Flavio Mazzocchi, pianoforte, Pierpaolo Ranieri, basso, Luca Trolli, batteria, Donato Sensini, fiati, Stefano Indino, fisarmonica.



Infine, il 19 agosto Daniele Silvestri, in questo tour estivo che definisce le sue “vacanze preferite” tra Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, salirà sul palcoscenico del Teatro dei Ruderi di Cirella con sette musicisti, tra collaboratori di vecchia data e recenti acquisizioni di altissimo livello: Piero Monterisi, batteria, Gianluca Misiti, tastiere, Gabriele Lazzarotti, basso, Duilio Galioto, tastiere, Sebastiano De Gennaro, percussioni e vibrafono, Daniele Fiaschi, chitarre, Marco Santoro, fagotto, tromba e cori. Un concerto che si preannuncia una vera esplosione di idee, suoni ed energia. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.45.



I biglietti per assistere ai quattro appuntamenti sono in vendita nei punti abituali, Ticketone, Go2, Diy Ticket (Sisal) e online nei rispettivi siti ufficiali di questi circuiti di biglietteria (A Diamante presso Suoni e Ultrasuoni, sul lungomare ed Edicola di Rossella a Cirella; a Scalea presso Candy Sweet Jewellery, via Michele Bianchi n. 55, ecc.).



Per ogni informazione sono disponibili il numero telefonico 0968441888, il sito www.ruggeropegna.it, oltre ai siti ufficiali dei singoli artisti e alla pagina facebook di “Fatti di Musica”.

La sezione “Ferragosto Live Festival”, realizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna in collaborazione con Otr Live e GF Entertainment, ha il Patrocinio degli Assessorati alla Cultura, allo Spettacolo e al Turismo del Comune di Diamante ed è in concorso nel Bando per grandi eventi dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Calabria all’interno del ricchissimo programma di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2017”.