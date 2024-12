Ferrara 2024: la sicurezza al centro del dibattito cittadino un emergenza

Negli ultimi anni, il tema della sicurezza ha assunto un ruolo centrale nelle discussioni pubbliche di Ferrara, una città che, nonostante il suo carattere storico e tranquillo, si trova a dover affrontare sfide sempre più complesse legate alla criminalità, al degrado urbano e alla percezione di insicurezza da parte dei cittadini.

I dati e la percezione della sicurezza

Secondo gli ultimi rapporti diffusi dalle autorità locali, i reati denunciati nel 2024 mostrano una lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, questa tendenza positiva non sembra rispecchiarsi nella percezione dei ferraresi, che continuano a segnalare episodi di microcriminalità, vandalismo e spaccio, soprattutto in alcune aree specifiche come la zona della stazione, il Gad e alcuni quartieri periferici.

“Non mi sento sicura quando rientro a casa la sera”, racconta Chiara, una residente del quartiere Gad. “Anche se vedo pattuglie in giro, ci sono spesso situazioni di tensione che rendono difficile vivere serenamente”.

Le misure adottate dal Comune

Per rispondere a queste preoccupazioni, l’amministrazione comunale ha intensificato gli sforzi per garantire maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree critiche. Tra le misure introdotte spiccano:

1. Incremento della videosorveglianza: sono state installate nuove telecamere in punti strategici della città per monitorare le aree più problematiche.

2. Maggiore coordinamento tra Polizia Locale e forze dell’ordine: le pattuglie sono state potenziate soprattutto durante le ore serali e nei weekend.

3. Progetti sociali per il recupero urbano: il Comune ha avviato iniziative per il recupero delle aree degradate, coinvolgendo associazioni locali e residenti.