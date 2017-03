Ferrara, accoltella l\'anziano padre durante una lite

FERRARA, 29 MARZO - Una donna di 43 anni ha accoltellato all'addome l'anziano padre ottantenne nel corso di un acceso alterco. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, a Ferrara, all'interno della loro abitazione. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Ad allertare i soccorsi, secondo quanto scrivono i media locali, sarebbe stata la stessa offender poco dopo l'aggressione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la Polizia. Le ferite riportate dall'anziano non sarebbero state particolarmente profonde e dopo le medicazioni è stato accompagnato presso l'ospedale di Cona, dove è tuttora ricoverato.

Anche l'autrice del gesto è stata condotta in ospedale nel reparto di psichiatria, così come la madre. Entrambe, all'arrivo delle autorità, erano visibilmente in uno stato confusionale. Nel mentre, le indagini, volte ad individuare il movente e a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, sono affidate alla polizia e coordinate dal pm Stefano Longhi.

Luigi Cacciatori

Immagine da siciliapress.com