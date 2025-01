Ferrara, aggressione e insulti anti italiani da parte di una gang nordafricana, paura per un giovane ferrarese

Ferrara, un tranquillo saluto tra amici si trasforma in un incubo

Ferrara, 2 gennaio 2025 – Una tranquilla passeggiata serale nei pressi del Castello Estense si è trasformata in un episodio di paura e tensione per Fabio Gradara, residente nel centro storico di Ferrara, e un suo amico. I due giovani, intenti a salutarsi prima della partenza di Fabio per Bali, sono stati vittime di un’aggressione avvenuta nei giardini dove un tempo sorgeva la Standa, in pieno centro città.

Secondo il racconto fornito da Gradara, il fatto si è verificato mentre i due stavano camminando tranquillamente. Un gruppo di una decina di uomini, apparentemente di origine nordafricana, li ha accerchiati brandendo coltelli e rivolgendogli insulti violenti, accompagnati da minacce dirette. "Italiani di m***a, ora vi ammazziamo", avrebbero detto gli aggressori, avvicinando le lame fino a pochi centimetri dalle vittime in un atteggiamento intimidatorio e pericoloso.

Fabio, visibilmente scosso, ha descritto quei momenti come di puro terrore: "Non cercavamo guai, eravamo tranquilli. Ma loro si sono avvicinati, armati, e hanno fatto finta di colpirci con i coltelli. È stato terrificante".

Una città sotto shock

L’aggressione, che non è sfociata in violenza fisica ma ha generato grande paura, è un episodio che scuote ancora una volta la percezione di sicurezza nel centro cittadino di Ferrara. Il fatto che avvenga a pochi passi da uno dei simboli più rappresentativi della città, il Castello Estense, rende l’episodio ancora più inquietante per la comunità locale.

Fabio Gradara ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, dichiarando che la vicenda lascia un’amara sensazione, proprio nei giorni precedenti alla sua partenza dall’Italia. "Mi spiace lasciare Ferrara così, con questa immagine di insicurezza. È uno schifo quello che sta accadendo ultimamente, non solo qui, ma in tutta Italia", ha affermato con amarezza.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono state allertate e hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori e accertare i dettagli del caso. La descrizione fornita dalle vittime sarà fondamentale per risalire ai responsabili. Gli inquirenti stanno anche analizzando eventuali riprese delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.

Nel frattempo, l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza pubblica in città. Sempre più cittadini segnalano un incremento di situazioni pericolose, specie nelle ore serali.

L’appello alla comunità

Fabio Gradara, pur scosso, ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà ai concittadini, invitandoli a prestare la massima attenzione durante le uscite serali. "Un abbraccio a tutti. State attenti quando uscite di sera. Spero che episodi come questo possano essere evitati in futuro", ha concluso.

L’episodio non passerà inosservato e diventa un monito per le autorità e i cittadini: la sicurezza di Ferrara, una città dal ricco patrimonio storico e culturale, deve tornare a essere una priorità per tutti.