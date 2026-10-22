Ferrara, controlli intensificati e misure di prevenzione: i risultati della Polizia Anticrimine
La Polizia di Stato di Ferrara continua a lavorare con determinazione per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità in città e provincia. Nei giorni scorsi, la Divisione Polizia Anticrimine ha reso noti i risultati di un'intensa attività di prevenzione e controllo del territorio, svolta nel periodo compreso tra il 12 ottobre e la data odierna.
Provvedimenti di prevenzione per contrastare illegalità e degrado
Grazie a un'attenta attività istruttoria, gli operatori dell'Ufficio Misure di Prevenzione Personale e Patrimoniali hanno emesso e notificato diversi provvedimenti mirati a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, degrado urbano e condotte pericolose per la sicurezza pubblica. In particolare, sono stati notificati 3 provvedimenti di D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) ex art. 13-bis D.L. 14/2017 nei confronti di tre minori autori di una rapina avvenuta nei pressi dei Giardini Cavour. Inoltre, sono stati emessi 3 Avvisi Orali nei confronti di altri tre minori responsabili di una tentata rapina in Piazza delle Medaglie d'Oro.
Prevenzione e monitoraggio costante del territorio
Questi risultati dimostrano l'impegno costante della Polizia di Stato di Ferrara nel monitoraggio del territorio e nell'adozione di strumenti di prevenzione efficaci. L'obiettivo non è solo reprimere le condotte devianti, ma soprattutto anticipare e prevenire situazioni di potenziale pericolo per la cittadinanza. I servizi di prevenzione e controllo della Divisione Polizia Anticrimine proseguiranno con la stessa intensità anche nelle prossime settimane, per garantire una presenza sempre più vicina ai cittadini e tutelare la vivibilità e la sicurezza urbana.
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