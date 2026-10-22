Ferrara, controlli intensificati e misure di prevenzione: i risultati della Polizia Anticrimine

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Polizia di Stato di Ferrara continua a lavorare con determinazione per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità in città e provincia. Nei giorni scorsi, la Divisione Polizia Anticrimine ha reso noti i risultati di un'intensa attività di prevenzione e controllo del territorio, svolta nel periodo compreso tra il 12 ottobre e la data odierna.

Provvedimenti di prevenzione per contrastare illegalità e degrado

Grazie a un'attenta attività istruttoria, gli operatori dell'Ufficio Misure di Prevenzione Personale e Patrimoniali hanno emesso e notificato diversi provvedimenti mirati a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, degrado urbano e condotte pericolose per la sicurezza pubblica. In particolare, sono stati notificati 3 provvedimenti di D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) ex art. 13-bis D.L. 14/2017 nei confronti di tre minori autori di una rapina avvenuta nei pressi dei Giardini Cavour. Inoltre, sono stati emessi 3 Avvisi Orali nei confronti di altri tre minori responsabili di una tentata rapina in Piazza delle Medaglie d'Oro.

Prevenzione e monitoraggio costante del territorio

Questi risultati dimostrano l'impegno costante della Polizia di Stato di Ferrara nel monitoraggio del territorio e nell'adozione di strumenti di prevenzione efficaci. L'obiettivo non è solo reprimere le condotte devianti, ma soprattutto anticipare e prevenire situazioni di potenziale pericolo per la cittadinanza. I servizi di prevenzione e controllo della Divisione Polizia Anticrimine proseguiranno con la stessa intensità anche nelle prossime settimane, per garantire una presenza sempre più vicina ai cittadini e tutelare la vivibilità e la sicurezza urbana.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza