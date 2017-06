Ferrara, partorisce e nasconde neonato nel freezer: trovato morto

FERRARA, 9 GIUGNO - Ha partorito in casa, ha nascosto il corpo del neonato nel freezer, dove è stato trovato privo di vita, e poi si è recata in ospedale raccontando di essere caduta. Protagonista della vicenda, una donna di 40 anni, che attualmente è ricoverata nella struttura ospedaliera in gravi condizioni. Il fatto è accaduto a Migliarino, paese in provincia di Ferrara.

Stando a quanto si apprende dalle agenzie di stampa, la quarantenne si è presentata martedì 6 giugno presso il nosocomio di Ferrara con una grave emorragia, riferendo ai sanitari di essere caduta quattro giorni prima. Dagli accertamenti è stato riscontrato che la paziente aveva potuto avere un aborto o un parto prematuro. Nelle giornate di martedì e mercoledì, la Polizia, messa al corrente dall'ospedale, ha cercato il neonato nell'abitazione dove la donna vive con il marito e con sei figli.

In parte, luce sulla vicenda è stata fatta ieri quando la donna, risvegliatasi dal coma, ha raccontato alle forze dell'Ordine di aver nascosto il corpo del bimbo all'interno del freezer di casa. Gli inquirenti si sono recati sul luogo indicato e lì, la drammatica scoperta.

La Procura di Ferrara ha aperto un'indagine e disposto il sequestro della struttura abitativa. Nei prossimi giorni verrà eseguito l'esame autoptico, che potrà chiarire se il feto è nato vivo. Nel mentre, risulta possibile che il marito della donna abbia raccontato agli investigatori di non sapere che la sua compagna fosse incinta. Quanto alle motivazioni che avrebbero spinto la quarantenne ad un simile gesto, al momento non sono ancora state chiarite. Sembrerebbe, però, che la situazione in casa fosse di assoluto degrado, pertanto sarà compito degli inquirenti scoprire se la vicenda possa avere alla base una situazione di estrema indigenza o se vi possano essere stati altri fattori precipitanti.

Luigi Cacciatori

Immagine da questure.poliziadistato.it