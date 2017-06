Ferrara, uccide il compagno con un coltello da cucina

COPPARO (FERRARA), 4 GIUGNO - Una donna di 45 anni ha ferito a morte, con un coltello da cucina, il proprio compagno ad Ambrogio di Copparo, in provincia di Ferrara. All'origine dell'omicidio ci sarebbe stata una lite scoppiata in tarda serata, nel corso della quale la donna avrebbe inferto diversi colpi all'uomo, quarantenne, davanti alla loro porta di casa.

Inutile il tentativo del fidanzato della figlia quindicenne della donna, avuta da una precedente relazione, che ha tentato di tamponare le ferite dell’uomo con la maglia della Juventus che la vittima indossava. Secondo le prime ricostruzioni infatti, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo che la coppia aveva trascorso la giornata, prima al mare, al Lido delle Nazioni, e successivamente davanti alla televisione, a guardare la finale della Champions League tra Real Madrid e Juventus.

Carabinieri e 118 sono stati chiamati da una zia della donna, vicina di casa, ma i soccorsi sono stati inutili. La donna non ha opposto resistenza all'arresto. I due lavoravano e non avevano apparentemente problemi economici. E’ noto che i militari erano già dovuti intervenire per litigi e minacce.

Maria Azzarello