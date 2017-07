Festa della Birra a Simeri Mare: una marea di artisti da Cavallaro a Max dei Fichi d\'India

SIMERI CRICHI, 31 LUGLIO 2017 - Il comune di Simeri Crichi ed in particolare la zona marittima si prepara ad un grande evento che è tutto un successo già dal programma che lo preannuncia. La Festa della Birra che difatti troverà svolgimento il prossimo martedì 8 Agosto nell'area mercatale di Simeri Mare (loc. Homo Morto) sta già riscontrando un notevole clamore visti gli ospiti di grande notorietà che saliranno sul palco.

Il programma prevede appuntamenti già dal pomeriggio per poi proseguire fino a tarda notte. Gli stand verranno aperti a partire dalle ore 17:00 e vedranno protagonisti il meglio del made in Calabria con punti dedicati alla vendita di prodotti nostrani come salsiccia e salumi vari, ma anche e soprattutto birra, musica ed allegro intrattenimento per tutte le età con palloncini modellabili e i trampolieri dei templari. Parlando di età partiamo proprio dai più piccoli, i quali potranno divertirsi con le fantastiche e sorprendenti magie del Mago Xavier alle ore 19:00. Alle ore 21:00 invece si entra nel vivo della serata con il concerto del giovane artista da qualche tempo esploso grazie al talent "X Factor": Santino Cardamone, con i suoi testi marchiati da una raffinata rabbia con la voglia di riscatto della gente del sud e dei loro amori, di ingiustizie, di potere, di sacrifici.

Segue al giovane cantante un pilastro della musica calabrese, colui che è cresciuto ai piedi dell’Aspromonte in una ormai rara realtà contadina dove la sola musica suonata e ascoltata era quella degli zampognari, un grande alla ricerca della musica tradizionale: è Mimmo Cavallaro che si esibirà in un travolgente concerto a partire dalle ore 22:00.

Si conclude così la prima parte della festa dedicata alla musica folk e passata la mezzanotte arriveranno sul palco, per un esilarante spettacolo di cabaret, Max dei Fichi d'India e Carlo De Benedetto (direttamente dallo show di La7 "Eccezionale Veramente" e da "Tu si que vales").

Dall'una e mezza in poi spazio alla disco music con la DJ Julia Mikhailova, direttamente dai migliori Club Europei e con il DJ Luca Cirillo. Durante il party disco anche un ospite d'eccezione che sarà felice di firmare autografi e scattare foto con i fan, il tornista del rinomato programma di Canale 5 "Uomini e Donne": Pietro Tartaglione.

Una serata da non perdere per dare un tocco ancora più originale a questa estate 2017.

Filippo Coppoletta