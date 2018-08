Featival contro 2018 Castagnole delle Lanze (At) "Festival della Canzone d'impegno"

Dal 24 agosto al 1 settembre Cristiano De Andrè, I Nomadi, Mudimbi e Renzo Arbore con Nino Frassicafra i protagonisti della nuova edizione.

Piazza San Bartolomeo a Castagnole delle Lanze inizio spettacoli ore 21.30

(notizia segnalata da