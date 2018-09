Festival d\'autunno, il 20 settembre Loredana Bertè a Catanzaro, vicini al sold out

CATANZARO, 10 SETTEMBRE - Dopo il successo del trio Efeitobrasil, andato in scena al Complesso Monumentale del San Giovanni nei giorni scorsi, il Festival d’Autunno curato con l’ormai solita maestria dal direttore artistico Antonietta Santacroce, entra nel vivo con un sold out. Per il concerto di Loredana Bertè, in programma giovedì 20 settembre prossimo al Teatro Politeama mancano infatti da staccare pochissimi tagliandi.

L’evento, anche grazie all’effervescenza del personaggio-Loredana Bertè, regalerà al pubblico del Politeama un concerto che si preannuncia già storico, ove si pensi che la cantante calabrese ha appena vinto il Power Hits Estate di RTL 102.5 che ha decretato il successo di “Non ti dico no”, incisa in duetto con la band pugliese degli Boomdabash, quale canzone più ascoltata della stagione; ma la serata che offrirà “la regina del rock italiano” avrà anche altri significati, dal momento che l’inconfondibile voce originaria di Bagnara Calabra compirà, esattamente in quel giorno il compleanno.

Le note del successo “Non ti dico no“, da settimane in cima alle classifiche di gradimento, fanno parte del progetto “Amiche sì summer tour 2018” che riunisce le canzoni di 40 anni di carriera e tra queste i fortunati spettatori del Politeama potranno ascoltare anche “In alto mare”, “La luna bussò”, “Sei bellissima”, “Non sono una signora”, “Per i tuoi occhi”, così coma alcuni pezzi della sorella Mia Martini, il tutto in attesa del nuovo album che verrà poi pubblicato il prossimo 28 settembre.

Per il Festival d’Autunno, giunto alla sedicesima edizione, essere riusciti a portare Loredana Bertè è un successo di non poco conto, ove si pensi agli applausi che la stessa cantante ha già strappato al pubblico del Politeama quattro anni fa.

L’evento Loredana Bertè che fa parte del Festival d’Autunno è un’altra anticipazione della riuscita manifestazione non rientra dell’abbonamento alla manifestazione che invece prevede i concerti di Toquinho, Sergio Cammariere e Stefano Bollani e può essere sottoscritto presso la segreteria del Festival fino al 24 settembre.

Carlo Talarico