Festival d\'Autunno, questa sera i Baustelle al teatro Politeama

CATANZARO, 30 LUGLIO 2017 - Ormai l'attesa è davvero finita. Poche ore e i fan dei Baustelle potranno abbracciare il gruppo toscano che, unica data in Calabria, suonerà questa sera, alle 21,30, al Teatro Politeama di Catanzar. Un evento imperdibile inserito nella “summer edition” del Festival d'Autunno.

Confermandosi una delle band più originali e di successo della scena alternative pop italiana, i Baustelle si esibiranno dal vivo con il nuovo tour “L’estate, l’amore e la violenza”, che riscuotendo un ottimo successo in tutta Italia. Il concerto vede inserite in scaletta alcune cover a sorpresa, molti classici e le canzoni del nuovo album “L’amore e la violenza”. Un disco che, in un certo senso, disorienta perché non c'è nessuna volontà di stupire, di ricercare qualcosa di nuovo. Si tratta, invece, di un ritorno al passato, a una scrittura che ricalca il senso ritmico degli anni degli esordi ma che, dal punto di vista testuale, presenta la solita poetica “alta”, colta, capace di contemplare drammatici temi d’attualità con “fotografie” sulla quotidianità di ognuno di noi: i protagonisti, i temi e le “scenografie” dei brani diventano così jihadisti e scambisti, guerre e sesso, violenza e amore. Il loro è uno spettacolo volutamente retrò in cui raccontano il mondo di oggi con riferimenti musicali anni '70 e '80, facendo ballare il pubblico sull'idiozia e sulla caducità di questi anni. Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi saranno affiancati sul palco da Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano De Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere) e Andrea Faccioli (chitarre).

A precedere il concerto l'esibizione degli Skelters, gruppo calabrese che, negli anni, si è affermato anche fuori i confini regionali, suscitando l'interesse della critica.

I biglietti per assistere al concerto oltre alle rivendite tradizionali (46 in tutta la Calabria) sono disponibili su www.festivaldautunno.com, www.ticketone.it e, dalle ore 17:00, al botteghino del Teatro