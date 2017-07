Festival dell\'Ospitalità 2017 II tappa pre-festival a Carfizzi (Kr) nel Marchesato Crotonese

Inspiring Tour: l’ospitalità è in viaggio per l’Italia. Festival dell’Ospitalità 2017 2° tappa pre-festival a Carfizzi (Kr) nel Marchesato Crotonese. Venerdì 7 Luglio 2017. Ore 18.00 presso il Parco Letterario Carmine Abate, in Via Vascialia

CROTONE, 04 LUGLIO - Il team della 3° edizione del Festival dell’Ospitalità (29-30 Sett. 1 Ottobre 2017/Scilla) il 7 Luglio sarà a Carfizzi (KR) per proseguire il suo Inspiring Tour: una serie di tappe pre-festival in diverse città italiane, con l’obiettivo di incontrare nuove realtà nel mondo dell’ospitalità, raccontare esperienze virtuose e ragionare insieme a professionisti del settore su 3 concetti fondamentali: Ospitalità, opportunità e promozione, le nuove parole del turismo contemporaneo.

L’evento di Venerdì 7 Luglio che si terrà a Carfizzi presso la sede del PARCO LETTERARIO CARMINE ABATE a partire dalle ore 18.00, rappresenta un’opportunità di formazione gratuita rivolto ad operatori del turismo e viaggiatori: strutture ricettive, ristoratori, giornalisti, blogger, scuole e università, professionisti occupati o disoccupati nel settore turistico, in particolare dei territori del Marchesato Crotonese

La prima tappa calabrese dell’Ispiring Tour è costituita da due sessioni formative: la prima si concentrerà sulla promozione turistica e territoriale, con l’intervento di Francesco Biacca (della co-agency EverMind), Luigi Alfieri racconterà la nuova sfida dell’albergo diffuso a Carfizzi e concluderà Nicola Besci di Calabria in Bici. La seconda vedrà invece protagonisti i nuovi modelli di ospitalità con Roberta caruso di Home4Creativity e Stefania Emmanuele di BorgodiFiume, albergo diffuso di Fiume Freddo e si concluderà con l’incontro di alcune realtà imprenditoriali locali di successo in ambito turistico – come la Taverna dei Briganti dei Fratelli Galofaro.

Seguirà una tavola rotonda, moderata da Sara Bitonti dove le realtà locali saranno invitate a raccontare la propria esperienza nell’ambito dell’accoglienza e della promozione del territorio in modo da favorire l’incontro e il networking ma soprattutto costruire concrete proposte di collaborazione. Tra gli altri saranno presenti, My Club Velico di Crotone, HeraHora Cooperativa; Italia Nostra Casabona; Join Calabria; Ass. Il Barattolo; Ostello Bella Calabria; Ciclofficine TR220.

La giornata si concluderà con il concerto -conferenza del musicista e promotore della cultura orale calabrese Pierluigi Virelli.

Programma della giornata Venerdì 7 Luglio, ore 18.00

Apertura del lavori: Luigi Alfieri – “Perché l’ospitalità diffusa a Carfizzi”; Saluti delle istituzioni: Carmine Maio – Sindaco di Carfizzi; Il Festival dell’Ospitalità: Francesco Biacca – Evermind; Calabria in bici: Nicola Bresci; La Calata: Michele Laino

Sessione formativa:

“Nuovi modelli di ospitalità: turismo residenziale e coliving”. Roberta Caruso – Home 4 Creativity; Buone pratiche: Alessandra Chiarello – La Taverna dei Briganti, da azienda agricola a fattoria didattica; Buone pratiche: Stefania Emmanuele – Borgo di Fiume, albergo diffuso di Fiumefreddo Bruzio;

Tavola rotonda moderata da Sara Bitonti con:

+ Hera Ora Cooperativa;

+ My Club Velico Crotone;

+ Italia Nostra Casabona;

+ Simone Ferraina – Join Calabria KR;

+ Giovanni Vizza – Ass. Il Barattolo (Cotronei);

+ Ostello Bella Calabria (S Leonardo);

+ Ciclofficine TR220: Giuseppe Aiello – sostenibilità come paradigma urbano;

Chiusura lavori: Pierluigi Virelli – paesaggi sonori della Calabria ed elementi musicali della natura;

Aperitivo e saluti con degustazione di prodotti del territorio.

Come nasce il Festival dell’Ospitalità

Il Festival dell’Ospitalità nasce in Calabria, nel 2015 da un’esigenza maturata negli anni: creare un momento d’incontro in cui discutere, riflettere e ragionare sui cambiamenti profondi che investono tutt’oggi un settore in crescita e sempre più importante: il turismo contemporaneo. La Terza edizione del Festival Per la terza edizione del Festival dell’Ospitalità (29-30 Sett. 1 Ottobre 2017/Scilla) vogliamo dare un messaggio chiaro: Di ospitalità si può vivere, il territorio può dare delle grandi opportunità lavorative, ma per farlo c’è bisogno di unire passione e competenze, creatività e formazione, autenticità e strategia. Per questo abbiamo deciso di concentrarci su 3 concetti che hanno assunto un ruolo sempre più importante: Ospitalità, opportunità e promozione. Le nuove parole del turismo contemporaneo, sostituiscono termini che hanno contraddistinto lo sviluppo del turismo tradizionale e di massa, per delineare un nuovo modello turistico: sostenibile, autentico, rispettoso del territorio e delle sue tradizioni. Non parliamo di “settore ricettivo”, ma di Ospitalità. Perché ospitare non è solo offrire un posto in cui dormire, ma è divulgare conoscenza, far vivere esperienze, condividere idee e culture. Suggerire al viaggiatore le esperienze più significative per vivere un territorio è dare un’Opportunità, non semplicemente vendere un servizio. Si favorisce l’incontro, la conoscenza e la scoperta di una cultura. Pro-muovere, progredire, andare avanti. Promozione è il digitale che incontra l’uomo, lo invita alla scoperta che si trasforma in esperienza vissuta. Il territorio si promuove on-line per essere vissuto off-line. Il Festival vuole essere un’opportunità di incontro e confronto tra queste realtà, con lo scopo di facilitare la creazione di reti, nuove relazioni e iniziative condivise. Per rimanere aggiornati sul programma completo basta consultare il sito web http://www.festivaldellospitalita.it oppure la pagina Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/festivaldellospitalita/

Il Festival dell’Ospitalità 2017 è promosso e organizzato dalla co-agency Evermind in collaborazione con Fare Digital Media, il Touring Club Reggio Calabria e Home for Creativty.