Festival Sudamericana 2026 - San Ginesio (MC)

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Il Festival Sudamericana presenta al suo pubblico e a quello che lo seguirà, la quattordicesima edizione, 2026, un appuntamento rinnovato grazie all’incontro con l’autore Adrián N. Bravi, già selezionato nella dozzina del Premio Strega con il libro Adelaida, che si è tenuto il 23 Agosto 2026, alle ore 18:00, presso il Complesso Monumentale dei Santi Tommaso e Barnaba a San Ginesio.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di San Ginesio e dalla Fondazione Marche Cultura e ha goduto del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e del sostegno degli Sponsors Rhütten, Servizi Stradali Marinelli Srl, Segno Verde S.p.A. (Brand Tecniconsul). Media Partners e Partners tecnici e culturali: Mensile del Libro e della Lettura Leggere:tutti, Revista Digital Literaria El Gato Negro, F.O.R.A.R.T. fe e la bottega del libro Mondadori Store di Tolentino.

L’espressione dell’arte, delle passioni, delle emozioni, dei sentimenti, la proposta della cultura del tango e la dedica al mondo latino, la ricerca della qualità artistica, umana e della bellezza, lo studio e la scelta dei più talentuosi artisti latinoamericani - sudamericani, e non solo, ed infine la costruzione di importanti occasioni di gemellaggio sono da sempre gli obiettivi principali e più alti della manifestazione e del lavoro fatto in tutti questi anni dagli organizzatori Associazione Culturale “San Ginesio” e Centro di Lettura “Arturo Piatti” di San Ginesio.

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È per questo motivo che lo spettacolo continuerà ancora una volta anche online - social con i più interessanti artisti appartenenti al mondo culturale della poesia, della letteratura, della musica, della danza, del cinema e dell’arte fino al 13 gennaio 2027.

Il Festival in questa versione sarà visibile come sempre sulla pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/sudamericanafestival/

A tal ultimo proposito, i Partners per l’edizione 2026 sono: Associazione Culturale Terra dell’Arte - Museo M.I.D.A.C. (Belforte del Chienti - MC - Italia), F.O.R.A.R.T. fe (Macerata - Italia), Festival Internacional de poesía En el Lugar de los Escudos (Città del Messico - Messico), Centro Cultural Tina Modotti (Torino - Buenos Aires - Italia - Argentina - Cuba), Revista Digital Literaria El Gato Negro (Madrid - Spagna), Premio Internazionale “Luigi Vanvitelli” (Caserta - Italia), Bromuro studio / gallery (Santa Rosa - La Pampa - Argentina) e Mensile del Libro e della Lettura Leggere:tutti (Roma - Italia).

Di seguito l’elenco degli ospiti online del Festival, con i loro rispettivi contributi artistici:

Quatuor Terpsycordes (musica), Quinteto Galván (musica), Le Duo (musica), Ivonne Sánchez-Barea (poesia - musica - arte), Pepe Céspedes (musica), Margarita Klurfan e Walter Cardozo (danza - musica), Quinteto El Abrazo (musica), Gabriel Alejandro López (poesia), Carolina Cárdenas Jiménez (poesia - letteratura), Trio TangoSur (canto - musica), Ignacio Colafrancesco (musica), Geraldine Giudicelli e Julio Luque (videodanza - cortometraggio), Bárbara Grabinski (canto - musica), Yasmani Rodríguez Alfaro (racconto - letteratura), María Victoria Marín (videodanza), Marisabel Balderrama (poesia), Ronnie Piérola Gómez (racconto - letteratura), Liset Gutiérrez Cruz (arte), Cecilia Mazurenco (arte), Carmen Campuzano (poesia), José Ceña (canto - musica), Mercedes Marieva (canto - musica).

Comunichiamo infine che la foto - copertina della pagina social del Festival è opera di Camilalgnacia Anguloğlu e ritrae Valparaíso in Cile.

L’evento è diretto dagli operatori culturali Rita Bompadre e Matteo Marangoni.

Per ulteriori informazioni: 340 6657356 - [email protected]

Il Festival Sudamericana presenta al suo pubblico e a quello che lo seguirà, la quattordicesima edizione, 2026, un appuntamento rinnovato grazie all’incontro con l’autore Adrián N. Bravi, già selezionato nella dozzina del Premio Strega con il libro Adelaida, che si è tenuto il 23 Agosto 2026, alle ore 18:00, presso il Complesso Monumentale dei Santi Tommaso e Barnaba a San Ginesio.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di San Ginesio e dalla Fondazione Marche Cultura e ha goduto del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e del sostegno degli Sponsors Rhütten, Servizi Stradali Marinelli Srl, Segno Verde S.p.A. (Brand Tecniconsul). Media Partners e Partners tecnici e culturali: Mensile del Libro e della Lettura Leggere:tutti, Revista Digital Literaria El Gato Negro, F.O.R.A.R.T. fe e la bottega del libro Mondadori Store di Tolentino.

L’espressione dell’arte, delle passioni, delle emozioni, dei sentimenti, la proposta della cultura del tango e la dedica al mondo latino, la ricerca della qualità artistica, umana e della bellezza, lo studio e la scelta dei più talentuosi artisti latinoamericani - sudamericani, e non solo, ed infine la costruzione di importanti occasioni di gemellaggio sono da sempre gli obiettivi principali e più alti della manifestazione e del lavoro fatto in tutti questi anni dagli organizzatori Associazione Culturale “San Ginesio” e Centro di Lettura “Arturo Piatti” di San Ginesio.

È per questo motivo che lo spettacolo continuerà ancora una volta anche online - social con i più interessanti artisti appartenenti al mondo culturale della poesia, della letteratura, della musica, della danza, del cinema e dell’arte fino al 13 gennaio 2027.

Il Festival in questa versione sarà visibile come sempre sulla pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/sudamericanafestival/

A tal ultimo proposito, i Partners per l’edizione 2026 sono: Associazione Culturale Terra dell’Arte - Museo M.I.D.A.C. (Belforte del Chienti - MC - Italia), F.O.R.A.R.T. fe (Macerata - Italia), Festival Internacional de poesía En el Lugar de los Escudos (Città del Messico - Messico), Centro Cultural Tina Modotti (Torino - Buenos Aires - Italia - Argentina - Cuba), Revista Digital Literaria El Gato Negro (Madrid - Spagna), Premio Internazionale “Luigi Vanvitelli” (Caserta - Italia), Bromuro studio / gallery (Santa Rosa - La Pampa - Argentina) e Mensile del Libro e della Lettura Leggere:tutti (Roma - Italia).

Di seguito l’elenco degli ospiti online del Festival, con i loro rispettivi contributi artistici:

Quatuor Terpsycordes (musica), Quinteto Galván (musica), Le Duo (musica), Ivonne Sánchez-Barea (poesia - musica - arte), Pepe Céspedes (musica), Margarita Klurfan e Walter Cardozo (danza - musica), Quinteto El Abrazo (musica), Gabriel Alejandro López (poesia), Carolina Cárdenas Jiménez (poesia - letteratura), Trio TangoSur (canto - musica), Ignacio Colafrancesco (musica), Geraldine Giudicelli e Julio Luque (videodanza - cortometraggio), Bárbara Grabinski (canto - musica), Yasmani Rodríguez Alfaro (racconto - letteratura), María Victoria Marín (videodanza), Marisabel Balderrama (poesia), Ronnie Piérola Gómez (racconto - letteratura), Liset Gutiérrez Cruz (arte), Cecilia Mazurenco (arte), Carmen Campuzano (poesia), José Ceña (canto - musica), Mercedes Marieva (canto - musica).

Comunichiamo infine che la foto - copertina della pagina social del Festival è opera di Camilalgnacia Anguloğlu e ritrae Valparaíso in Cile.

L’evento è diretto dagli operatori culturali Rita Bompadre e Matteo Marangoni.

Per ulteriori informazioni: 340 6657356 - [email protected]

In allegato la nuova immagine promozionale del Festival Sudamericana 2026 realizzata da F.O.R.A.R.T. - foto originale di Leonardo Delsabio