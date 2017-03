FIAT, Marchionne: "La Panda non si farà più a Pomigliano"

ROMA, 7 MARZO - Dal salone dell'auto di Ginevra, Sergio Marchionne racconta cosa succedere nei prossimi anni all’interno di Fca e nelle sue fabbriche, prima fra tutte quella di Pomigliano. “La Panda andrà altrove, ma non ora, intorno al 2019-2020. Lo stabilimento di Pomigliano ha la capacità di fare altre auto”

Lo ha annunciato l’amministratore delegato, parlando con i giornalisti specificando che per “altre auto” intende i marchi premium di Fca. “Pomigliano ha la capacità di produrre auto superiori alla Panda”. Marchionne ha garantito che non ci sarà nessun effetto sui livelli occupazionali del sito campano, come dell’Italia: “Ci abbiamo messo una vita intera a ripulire la produzione italiana per concentrarla sul segmento premium, in Italia avremo Alfa, Maserati e Jeep che si possono produrre in Europa e sono marchi con ambizioni globali”.

Sullo spostamento della linea Panda all’estero, l’ad è stato chiaro: “Ci deve andare di natura, ma ci vorrà tempo quindi non chiedetemi quando arriverà, comunque non entro la fine del piano” che dovrebbe avere scadenza al 2018.

Maria Minichino

(fonte immagine ansa.it)