Fico sull'asse Orba-Salvini: "Orban è quanto di più lontano ci sia da me"

ROMA, 31 AGOSTO - A pochi giorni dall’incontro milanese tra il premier ungherese Orban e il vicepremier italiano Matteo Salvini, non si placano le polemiche. L’asse Orban-Salvini ha da subito generato spaccature, anche in seno allo stesso governo. Ne è un esempio la chiara presa di posizione del presidente della Camera, Roberto Fico: “Come politica, valori e principi, Orban è quanto di più lontano ci sia da me”.

Ha parlato così l’esponente 5 Stelle, a margine di una visita ad un bene sequestrato alla camorra ad Afragola, nel napoletano. Dichiarazioni che rischiano di incrinare ulteriormente i rapporti tra Fico e Salvini, già tesi dopo il secco botta e risposta di qualche giorno fa in merito alla vicenda della nave Diciotti.

Sul caso Diciotti, infatti, mentre il presidente della Camera aveva sostenuto che i 177 migranti a bordo dell'imbarcazione della Guardia Costiera italiana avrebbero dovuto avere la possibilità di scendere subito, Salvini non aveva autorizzato lo sbarco e, in una diretta Facebook, si era rivolto così a Fico: "Tu fai il presidente della Camera, io faccio il mio lavoro". Poi l'ironia sui precedenti presidenti delle Camere: "Prima Bertinotti, Fini, poi la Boldrini, ora lui: mi vien da pensare che non sia una carica tanto fortunata".

Claudio Canzone

Fonte foto: tgcom24.mediaset.it