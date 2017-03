Fidaf: 1°2°3° divisione: che pubblico!

Prima divisione: rhinos subito a tutto gas! Trentatre “schiaffi” ai Dolphins e i Rhinos riprendono il cammino vincendo. Bene anche Marines, Giaguari e Seamen.

C’era tanta curiosità attorno all’esordio dei Campioni d’Italia e le tribune gremite di Pero (che per la seconda volta ci fanno sottolineare come la Milano del football meriti di più, pur non togliendo nulla al bell’impianto dove rinoceronti e marinai si dividono l’Home Field) dimostrano con quanto entusiasmo gli appassionati attendevano il ritorno in campo dei nero- arancio.

Forse ci si aspettava una maggiore resistenza da parte dei Dolphins, dopo la bella partita disputata dagli anconetani la scorsa settimana, ma il 33 a 7 con il quale i Rhinos regolano la pratica la dice lunga sulla diversa qualità di gioco in campo, almeno sabato sera. Stesso score (33 punti realizzati) per i Marines Lazio, che dopo i Lions battono anche i Guelfi Firenze, che non riescono a reagire all’avvio veemente degli avversari, capaci di rifilare loro ben 14 punti nel primo quarto di gioco. I Seamen passano a Bergamo, seppur faticando un po’ più di quanto previsto nella prima metà del match, poi chiuso con grande autorità. Prima vittoria stagionale per i Giaguari Torino, che mettono in campo tutta l’aggressività di cui sono capaci, disintegrando i sogni di UTA di vincere la prima, storica, partita in Prima Divisione davanti al pubblico di casa. Problemi sia in attacco che in difesa, per i Ranocchi, che non sono riusciti a ripetere la bella prova d’esordio della scorsa settimana contro i Panthers.GUELFI FIRENZE – MARINES LAZIO 19-33 RHINOS MILANO – DOLPHINS ANCONA 33-7 UTA PESARO – GIAGUARI TORINO 7-21 LIONS BERGAMO – SEAMEN MILANO 7-38Foto by Mara TelandroTribune gremite su quasi tutti i campi, con partite tiratissime e lo spettacolo dei derby!Il football italiano appare più in salute che mai, se dobbiamo giudicare dall’affluenza di pubblico alle partite di tutti e tre i campionati senior: se è vero che “i nostri eroi” non combattono per la maggior parte in arene di enormi dimensioni, è vero anche che le tribune dei campi sportivi solitamente dedicati al calcio quando c’è il football si riempiono e questa è la prima, bella notizia! La seconda riguarda le tante sfide combattutissime che non possono che mantenere alti attenzione e interesse dei tanti appassionati. In Seconda Divisione, copertina tutta per il derby bolognese tra Warriors e Braves che ha fatto rischiare le coronarie a più di uno spettatore! Alla fine la spuntano i Warriors, ma già pregustiamo la rivincita...Il primo dei tanti derby varesini del Girone F va ai Blue Storms, che battono non senza fatica gli esordienti Gorillas. Vittoria interna anche per Skorpions, Chiefs, Elephants (che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Gladiatori) e Vipers. I Barbari tornano a vincere battendo in trasferta i Mad Bulls, imitati da Mastini e Hogs che battono, rispettivamente Cavaliers e Storms.In Terza Divisione, vincono e convincono Muli, Rams, Etruschi, Broncos Titans, Hurricanes e Minatori, con punteggi importanti che non concedono replica. Più sofferte le vittorie di Briganti e Redskins contro, rispettivamente Navy Seals e Giants.



Questi i risultati completi del weekend:



SECONDA DIVISIONE

Mad Bulls Barletta vs Barbari Roma Nord 7-36 Cavaliers Castelfranco vs Mastini Verona 20-32 Warriors Bologna vs Braves Bologna 14-10 Skorpions Varese vs Crusaders Cagliari 21-19 Elephants Catania vs Gladiatori Roma 33-28 Chiefs Ravenna vs Ravens Imola 6-0 Vipers Modena vs Red Jacket Sarzana 24-16 Blue Storms Busto Arsizio vs Gorillas Varese 13-0 Storms Pisa vs Hogs Reggio Emilia 7-42



TERZA DIVISIONE

Muli Trieste vs Draghi Udine 28-0 Rams Milano vs Blitz San Carlo 39-12 Navy Seals Bari vs Briganti Napoli 0-12 Redskins Verona vs Giants Bolzano 13-6 Etruschi Livorno vs Trappers Cecina 38-0 Broncos Titans vs Doves Bologna 26-6 Hurricanes Vicenza vs Aquile Ferrara 41-6 Minatori Cave vs Crabs Pescara 50-0

Foto Giorgia Villanova