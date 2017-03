Fidaf: 1° 2° 3° Divisione risultati e classifica

Prima divisione: la prima volta di Pesaro, parma ko contro i rhinos

Tre su tre per i Seamen, ma Giants e Rhinos inseguono a punteggio pieno.

Nel terzo weekend di Prima Divisione, da registrare la prima vittoria della “matricola” UTA che, davanti al proprio pubblico, rimonta due mete di svantaggio e si impone sui Grizzlies Roma. Seamen sul velluto contro i Dolphins, costretti alla seconda, faticosissima trasferta in due settimane a Milano. Niente da fare per i Guelfi Firenze, che soccombono sotto gli artigli dei Giaguari e per i Lions, capaci di passare subito in vantaggio e resistere per 3 quarti di gioco ma poi cedere di schianto alla veemente rimonta dei Giants.

Questi i risultati completi e la classifica:

Seamen Milano - Dolphins Ancona 52-22

Giaguari Torino - Guelfi Firenze 44-34

Panters Parma - Rhinos Milano 15-23

UTA Pesaro - Grizzlies Roma 26-20

Giants Bolzano - Lions Bergamo 23-9

CLASSIFICA



1° Seamen Milano 3 3 0

2° Giants Bolzano 2 2 0

3° Rhinos Milano 2 2 0

4° Marines Lazio 2 2 0

5° Giaguari Torino 3 2 1

6° Panthers Parma 2 1 1

7° UTA Pesaro 3 1 2

8° Dolphins Ancona 3 1 2

9° Grizzlies Roma 2 0 2

10° Guelfi Firenze 3 0 3

11° Lions Bergamo Asd 3 0 3





Seconda divisione: in casa non si vince!

Nella Week 4 del Campionato di Seconda Divisione nessuna vittoria interna.

Succede anche questo: che chi gioca in casa non riesca a sfruttare il ‘vantaggio’ del campo e sia costretto a cedere le armi davanti ad avversari agguerriti e al pubblico amico. E’ quanto accaduto su tutti i campi di Seconda Divisione in questo weekend, con Hogs, Gorillas, Cavaliers, Mastini, Blue Storms, Bengals and Blacks&Bills tutte vincenti in trasferta. Qualcuno ha avuto vita più facile (vedi Hogs, Mastini e Blacks&Bills), ma altri hanno dovuto faticare fino all’ultimo secondo per riuscire a mettere la W sul tabellone. E’ quanto accaduto a Varese nel derby tra Skorpions e Blue Storms, con la partita decisa solo nell’ultimo quarto di gioco; oppure a Padova, dove il match tra Saints e Cavaliers si è chiuso con un solo punto di differenza.

Questi risultati completi:

Vipers Modena - Hogs Reggio Emilia 0-41

Crusaders Cagliari - Gorillas Varese 7-17

Saints Padova - Cavaliers Castelfranco 21-22

Knights Sant'Agata - Mastini Verona 13-33

Skorpions Varese - Blue Storms Busto Arsizio 6-19

Hammers Monza Brianza - Bengals Brescia 0-26

Daemons Martesana - Blacks&Bills Rivoli 14-48

Terza divisione: sharks a valanga all’esordio in campionato

I Campioni d’Italia in carica non tradiscono le attese e si aggiudicano d’autorità il derby siciliano.

Se titolo e copertina la meritano certamente gli Sharks Palermo, Campioni in carica e all’esordio in Campionato, capaci di seppellire sotto a una montagna di punti i Cardinals, da sottolineare anche la prima vittoria dei Comacchio Buccaneers (o Aquile Ferrara 2), e la vittoria dei Predatori sui Pirates nel derby ligure. TD e risultato in cassaforte solo all’ultimo secondo per i Sentinels, quando già tutti pensavano all’overtime.

Questi i risultati completi:

Thunders Trento - Redskins Verona 42-6

Wolverines Piacenza - Mastifs Ivrea 32-20

Islander Venezia - Sentinels Isonzo 26-33

Doves Bologna - Aquile Ferrara 2 (Buccaneers Comacchio) 0-40

Sharks Palermo - Cardinals Palermo 50-2

Aquile Ferrara - Broncos Titans 37-28

Veterans Grosseto - Etruschi Livorno 14-6

Pirates Savona - Predatori GdT 25-31

White Tiger Massa - Alfieri Asti 57-6

Foto: @Lorenzo Cazzanelli

Foto @Valentina Gallina

Foto: @Ufficio Stampa Hogs Reggio Emilia