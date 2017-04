Fidaf: 1° 2° e 3° divisione ecco la classifica e risultati

Prima divisione: Giants e Rhinos inarrestabili! Nessun passo falso per Giants e Rhinos, che continuano a guidare appaiate la classifica, in attesa dello scontro diretto, a fine aprile.

Nessun terremoto in Prima Divisione, dove Rhinos, Giants, Seamen e Panthers vincono in modo convincente e senza particolari apprensioni i rispettivi match contro Giaguari, Guelfi, Marines e Dolphins. A Milano, solito spettacolo di TJ Pryor, che fa poker anche questa settimana e vola simbolicamente in testa alla classifica dei marcatori di Prima Divisione. Nel “derby” tra marinai giocatosi a Roma, i Seamen lasciano a zero i Marines chiudendo di fatto il match nei primi due tempi di gioco. Ad Ancona i Dolphins tentano un difficile recupero, ma la difesa di Parma li ferma a metà del cammino. Non c’è scampo per i Guelfi, che in casa soccombono contro lo strapotere di Bolzano e adesso devono assolutamente trovare il modo di reagire se vogliono provare a risalire la china.

Questi i risultati completi:

DOLPHINS ANCONA – PANTHERS PARMA 14-31

GUELFI FIRENZE – GIANTS BOLZANO 13-50

RHINOS MILANO – GIAGUARI TORINO 42-7

MARINES LAZIO – SEAMEN MILANO 0-37



Seconda divisione: sorprese & conferme

Campionato di Seconda Divisione sempre più affascinante, con colpi di scena e risultati al cardiopalma.

Una cosa è ormai certa, in questo campionato la parola “noia” non esiste! Mai come quest’anno, infatti, abbiamo risultati in bilico fino all’ultimo secondo, partite che finiscono con scarti minimi e pronostici stravolti ogni settimana.

Questa volta le sorprese arrivano da Modena e Sant’Agata, dove Vipers e Knights riescono a vincere contro due delle squadre fino a questo momento a punteggio pieno, e cioè Blue Storms e Elephants. Ma se nel primo caso si è giocato punto a punto, con i Vipers che riescono a far proprio il match sono all’overtime e con un solo punto di scarto, nel secondo il risultato dei Knights non pare essere mai stato in discussione. Agli Elephants, stavolta, non è riuscita la rimonta e per la prima volta in questa stagione sono costretti alla resa.



Tornano a vincere i Gladiatori e lo fanno in trasferta in quel di Cagliari, ai danni dei Crusaders. Il punteggio, però, parla chiaro: in campo c’è stato grande equilibrio per tutti e quattro i tempi di gioco! Chi, invece, continua a macinare risultati positivi a suon di punteggi importanti sono i Blacks&Bills, che spengono fin dalle prime battute le velleità degli Skorpions e chiudono un match mai in discussione segnando ben 45 punti. Padroni del campo fino alla fine anche i Bengals, che piegano i Braves lasciandoli a zero, mentre differenza punti minima anche tra Mastini e Daemons, con i primi che partono in svantaggio ma poi raggiungono e, dopo un testa a testa entusiasmante, superano di forza i “demoni”. Contro i Red Jackets i Cavaliers hanno faticato parecchio, ma alla fine hanno portato a casa una preziosa vittoria e la testa del proprio girone. Prima vittoria e morale finalmente alto per gli Hammers, che vincono di misura a casa degli Storms.

Questi risultati completi:

Vipers Modena - Blue Storms Busto Arsizio 35-34

Mastini Verona - Daemons Martesana 27-13

Bengals Brescia - Braves Bologna 19-0

Storms Pisa - Hammers Monza Brianza 14-20

Crusaders Cagliari - Gladiatori Roma 6-9

Knights Sant'Agata - Elephants Catania 26-14

Skorpions Varese - Blacks&Bills Rivoli 6-45

Red Jacket Sarzana - Cavaliers Castelfranco 6-21





Terza divisione: i risultati della settima giornata

Ancora sfide avvincenti e decise per una manciata di punti e grande equilibrio su quasi tutti i campi.

I Sirbons esordiscono con una sconfitta in trasferta, soffrendo non poco la pressione degli Etruschi. Lotta all’ultimo sangue tra Buccaneers e Broncos Titans e alla fine la spuntano i secondi, per un solo punto! Gli Hurricanes si aggiudicano l’incontro a tavolino per la rinuncia dei Doves, mentre i Lancieri tornano a pungere battendo con decisione i Wolverines. Altro match in bilico fino alla fine quello vinto dai White Tiger contro i Predatori, mentre vanno sul velluto Pirates, Veterans e Thunders contro, rispettivamente Alfieri, Trappers e Giants 2.

Questi i risultati completi:



Etruschi Livorno - Sirbons Cagliari 39-0

Buccaneers Comacchio (Aquile Ferrara 2) - Broncos Titans 20-21

Doves Bologna - Hurricanes Vicenza 0-8 a tavolino

Lancieri Novara – Wolverines 34-19

White Tiger - Predatori GdT 27-21

Alfieri Asti - Pirates Savona 14-42

Veterans Grosseto - Trappers Cecina 47-6

Giants Bolzano 2 - Thunders Trento 0-35