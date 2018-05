Fidaf: Battuta Thonon. Seamen all\'Efl Bowl

Impresa Seamen ieri sera allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. I Marinai travolgono per 49 a 3 i Black Panthers Thonon e volano all’EFL Bowl.

Una batosta del genere i francesi non l’avevano mai ricevuta…men che meno ad opera di una squadra italiana. Ma ieri sera, al Breda di Sesto San Giovanni (MI), i Seamen sono stati semplicemente troppo per i Black Panthers, incapaci di resistere ad uno strapotere tecnico e tattico palese sin dalle primissime battute di questo match, valido per la finale EFL, quell’EFL Bowl che i Seamen e l’Italia inseguono da anni.

Le tribune gremite hanno fatto da degna cornice ad una partita dove a dar spettacolo è stata una squadra sola, quella di casa, e allora la festa è cominciata molto prima del fischio finale, perché i francesi hanno alzato bandiera bianca ancor prima di arrivare all’half time, quando già sugli spalti si cantava e ballava.

Attacco esplosivo, difesa impenetrabile, individualità di assoluta eccellenza e un coaching staff all’altezza in ogni situazione: questo il mix perfetto che sta facendo dei Seamen la squadra da battere, anche a livello europeo.

Paul Morant, Stefano Di Tunisi, Xavier Mitchell, Flavio Piccinni: questi i nomi dei marcatori e di alcuni dei principali protagonisti del match, ma è tutta la squadra a dover essere applaudita, perché mai come ieri sera abbiamo assistito al trionfo di un team unito come non mai.

Il 49 a 3 finale non lascia spazio a dubbi su chi sia stato il migliore in campo e ora l’unica incertezza sarà sui chi i Seamen dovranno affrontare il prossimo 9 o 10 giugno, nella finale continentale: il 27 maggio, infatti, si giocherà la sfida tra i tedeschi Postdam Royals e gli svizzeri Calanda Broncos e chi vincerà affronterà i milanesi. Dove? Sia sede che data esatta sono ancora da definire, ma i Seamen si sono candidati ad ospitare l’Eurobowl e se l’assegnazione andasse a buon fine sarebbe un ulteriore successo per tutto il football italiano.

Foto credits: Sergio Bisi