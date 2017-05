Fidaf. Campionato Flag Junior: playoff time!

Terminata la regular season, il Campionato Junior di Flag Football entra nel vivo dei Playoff

Sono 24 le squadre che, al termine della stagione regolare del Campionato Junior di Flag Football, accederanno alle fasi finali di Grosseto (2-3 giugno): 8 team U13, 8 team U15 e 8 team U17. Ventiquattro squadre che hanno dato battaglia e guadagnato sul campo la qualificazione ai playoff e alle quali va l’applauso della Federazione e di tutti gli appassionati. Ma lo stesso applauso lo vogliamo dedicare anche alle altre 26 squadre che, invece, sono rimaste fuori, perché l’entusiasmo, l’impegno, la fatica e l’allegria dei ragazzi e dei loro coach è stata la stessa, dall’inizio alla fine!

“A tutte le società non classificate dico continuate a lavorare e non mollate mai”, ha detto Alessandro Zarbo, Responsabile Federale del settore Flag Junior. “Siamo certi che il futuro del nostro sport passi da qui e dalla capacità che ognuno avrà di lottare per arrivare fino in fondo. Un onore ed un piacere immenso per me e Mauro Mondin (Commissioner Campionato Flag Junior) avervi visto così numerosi, ma soprattutto aver avuto la certezza che nei prossimi anni sarà possibile lavorare tutti insieme per la crescita dei settori giovanili partendo dal flag e superando questi numeri: 11 squadre U13, 21 squadre U15 e 18 squadre U17. Facciamolo per il nostro sport e per tutti i ragazzi che lavorano sodo per i loro coach, che amano i propri colori, che credono nella seconda famiglia nella quale sono stati accolti ed amano il football americano ritenendolo lo sport più bello del mondo... come dargli torto!”.

Sede delle fasi finali del Campionato sarà, ancora una volta, la Fattoria La Principina di Grosseto, location perfetta per ospitare quella che è, a tutti gli effetti, la grande festa del flag football italiano, e che quest’anno vedrà nello stesso weekend (e più precisamente domenica 4 giugno) anche lo svolgimento di alcune partite del Campionato di Flag Football Femminile (F3).

Queste le squadre e i gironi dei playoff: