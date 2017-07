Fidaf. Castel Giorgio Summer Bowl weekend 2017

Dopo Vicenza, riflettori puntati su Castel Giorgio (TR) per un altro weekend di sport e spettacolo.

Ad un anno di distanza, il football americano torna nella storica location di Castel Giorgio, in provincia di Terni dove sabato 22 e domenica 23 luglio si disputeranno, in successione, l’All Star Game di Terza Divisione, l’amichevole tra la Nazionale italiana femminile e la squadra polacca delle Warsaw Sirens, e il primo dei 3 Bowl previsti tra i team della categoria Master (Over 45) nel 2017.

Sede di tutti gli incontri sarà, naturalmente, lo Stadio Vince Lombardi, ma gli appassionati potranno godere di un altro momento emozionante: l’inaugurazione della Fidaf Hall of Fame presso il MUFA, il Museo del Football Americano nato lo scorso anno e ospitato nelle sale del Comune di Castel Giorgio. Qui, dunque, verranno esposte le foto e i nomi dei primi 10 atleti e dirigenti del nostro football inseriti nella Hall Fame, nomi che sono stati rivelati sabato scorso a Vicenza, poco prima dell’inizio del XXXVII Italian Bowl .

Questo il programma del weekend:

SABATO 22/7

Ore 17:00

Inaugurazione Fidaf Hall of Fame presso il MUFA,

Museo del Football Americano, c/o Comune di Castel Giorgio

Ore 21:00

III DIVISION All Star Game



DOMENICA 23/7

Ore 10:00

1° Bowl Categoria MASTER (Over 45)

Ore 18:00

ITALIA vs WARSAW SIRENS (Polonia)