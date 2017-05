Fidaf: Coppa Italia Flag Football

Al via anche la stagione del Flag Football Senior. Si parte con la Coppa Italia Femminile e Open. Finali allo Stadio Menti di Vicenza, il prossimo 9 luglio.

Se il Campionato Junior volge al termine, con le finali in programma il prossimo 2 e 3 giugno a Grosseto, ai nastri di partenza troviamo il flag senior, con l’interessante novità della Coppa Italia, femminile e Open. A dire la verità, la categoria Open ha già disputato un primo Bowl lo scorso 23 aprile, a Bologna, con 9 squadre al via sulle 14 iscritte al torneo e le prime vere scintille tra Cleavers Cavriago, Red Tigers Ortona e Arona 65ers, ovvero tre dei team più agguerriti del panorama italiano di questa specialità. Prossimi appuntamenti, sempre a Bologna, domenica 21 maggio e domenica 11 giugno per la conclusione della fase eliminatoria.

Sul fronte femminile, invece, due i Gironi, A e B, per un totale di 9 squadre partecipanti e provenienti da tutta la penisola. Si parte domenica 21 maggio con il Girone B e il Bowl di Palermo: Morrigans, Lionesses, Elephants e Golden Phoenix andranno a caccia dei primi punti utili per provare a giocarsi un posto alle finali di Vicenza. Domenica 28 sarà il turno del Girone A (a Bienate, in casa dei Blue Storms) e di Tempeste, Cudere, Driadi, Panthers e Vipers.

Tre le giornate complessive di Coppa Italia, con 8 partite per squadra in campo femminile e 9 in campo Open. A Vicenza andranno le prime due classificate di ogni girone per la Coppa Italia Femminile e le prime 8 squadre del ranking Open. Due i giorni dedicati alle finali a Vicenza, con le sfide che assegneranno il trofeo previste domenica 9 luglio allo Stadio Menti, prima del Silver Bowl, la finale del Campionato di Seconda Divisione.

Curiosità: il regolamento della Coppa Italia prevede che anche il pareggio sia un risultato utile….niente overtime, dunque, ma sfida all’ultimo punto per tutte le squadre.

A tutto il popolo del Flag un in bocca al lupo e che sia una bellissima stagione!