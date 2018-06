Fidaf. Ecco i quarti di finale in seconda divisione

Quarti di Finale in Seconda Divisione, dove tornano in campo le 3 squadre autrici di una ‘perfect regular season: Warriors, Saints e Blue Storms.

Weekend di playoff per tutti e tre i nostri campionati Senior e partite appassionanti un po’ in tutta a Penisola. Dopo il turno di wild card, la Seconda Divisione scende in campo per i quarti di finale, con le 8 ‘regine’ del Campionato cadetto a caccia di un sogno che si chiama Silver Bowl. Si comincia sabato sera con Hogs vs Pretoriani e per Roma sarà un vero banco di prova per misurare le proprie ambizioni di scudetto. A Scandiano troveranno un team da sempre abituato a non mollare mai e, spesso, a vincere sul filo del rasoio, forte di un coaching staff ottimamente preparato e di tanti giovani talenti cresciuti nel vivaio reggiano. Quattro finali in 4 anni per queste due franchige, anche se nel 2016 ad arrivare in fondo furono i Barbari Roma Nord, oggi parte dei Pretoriani Roma. Gli Hogs ne hanno disputate 3 su 4, vincendone 1: un match importante, dunque, tra due delle migliori squadre di Seconda Divisione di sempre.

Sempre sabato sera, derby emiliano tra Warriors e Vipers, dopo che le vipere modenesi hanno acciuffato per i capelli la qualificazione contro gli Skorpions Varese. Warriors carichi e riposati, forti di una perfect season di valore assoluto e di un roster costruito per vincere tutto. La formula del ‘do or die’ di questi playoff, tuttavia, non ammette errori e i guerrieri bolognesi dovranno raddoppiare attenzione e sforzi per evitare che il veleno di Modena mieta nuove vittime.

Alla stessa ora, a Padova, l’ennesimo scontro stagionale tra Saints e Mastini, le prime due classificate del Girone E e che la sorte ha voluto far rincontrare in questi quarti di finale. Nelle due sfide di regular season, Saints sempre vittoriosi ma con uno scarto minimo e la vittoria per 45 a 0 dei veronesi contro gli Hammers della scorsa settimana fa pensare ad una squadra quanto mai in forma e capace di un attacco piuttosto prolifico.

L’unico match in programma domenica vede tornare in campo i Blue Storms dopo la pausa di cui hanno goduto in virtù del terzo posto nel ranking. Stagione perfetta anche per i bustocchi, che in casa ricevono i Daemons, galvanizzati da una vittoria rocambolesca la scorsa settimana contro gli Sharks. A scontrarsi due squadre dal roster molto diverso in termini di peso e profondità. I Blue Storms vogliono regalare un’altra vittoria al sempre numerosissimo pubblico di casa, i Daemons non vogliono smettere di sognare dopo aver agguantato i playoff per il rotto della cuffia e aver ribaltato ogni pronostico settimana scorsa.

Tanti gli spunti di interesse, alta la posta in gioco e questo è il programma ufficiale:



Sabato 16 giugno

Hogs Reggio Emilia vs Pretoriani Roma h. 20.30

Warriors Bologna vs Vipers Modena h. 21.00

Saints Padova vs Mastini Verona h. 21.00

Domenica 17 giugno

Blue Storms Busto Arsizio vs Daemons Martesana h. 18.00



Risultati LIVE e link agli streaming su https://gameday.fidaf.org/



Foto credits: G. Bignoli