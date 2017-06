Fidaf. Finali Flag Junior: l\'Italia ha i suoi campioni!

Panthers, Rhinos e Aquile Campioni d’Italia U13, U15 e U17. Dopo due giorni intensissimi, di battaglie vere e sfide vinte punto su punto, anche all’overtime, si sono concluse oggi pomeriggio le finali di Campionati Italiani di Flag Football Under 13, Under 15 e Under 17. Nel bellissimo scenario della Principina a Grosseto, in quella che è una vera e propria festa del football, con oltre 400 atleti in gara, a spuntarla sono state le formazioni dei Panthers Parma in Under 13, dei Rhinos Milano in Under 15 e delle Aquile Ferrara in Under 17

La fase eliminatoria di ieri ci aveva regalato un tabellone quanto mai incerto, con tante squadre passate al turno successivo con le stesse chance di arrivare al titolo. Tra i più piccoli, percorso perfetto delle pantere parmensi, che dopo aver eliminato, una dopo l’altra, Daemons Martesana, Broncos Titans Forlì, Rhinos Milano e Skorpions Varese, hanno battuto in finale i Lions Bergamo per 26 a 14 cucendosi lo scudetto sulle maglie.

In Under 15, durissima la competizione che ha visto emergere i giovani rinoceronti milanesi. Vincenti contro i Warriors Bologna, i Gladiatori Roma e i Seamen Milano, sono arrivati alla finalissima contro gli Skorpions Varese subendo anche una sconfitta, seppur per un solo punto (36-35) contro il G-Team Gallarate. Rhinos vs Skorpions è poi terminata 34 a 18, con il popolo nero-arancio ad esultare per l’ennesimo titolo tricolore.

Bellissime le sfide in Under 17, con le Aquile Ferrara infarcite di giocatori della Nazionale U15 Campione d’Europa e i riflettori puntati addosso. Eppure anche per loro il cammino non è stato tutto in discesa: ieri le vittorie contro Skorpions e Roma Scuola Football, ma sconfitta con due punti di scarto contro i Lazio Marines. Oggi il bellissimo match contro i Giaguari Torino, terminato 34 a 33, e poi la finale contro i Lions Bergamo, vinta per 27 a 20.

MVP di queste Final Eight:

U13 – MVP Offense Simone Venturi (Broncos Titans)

MVP Defense Mattia Ventura (Lions Bergamo)

U15 – MVP Offense Alessio Cipriano (Cardinals Palermo)

MVP Defense Filippo Petrillo (Skorpions Varese)

U17 – MVP Offense Jacopo Salsa (Giaguari Torino)

MVP Defense Eugenio Mannatu (Lazio Marines)

Queste, invece, le classifiche finali (prime 8 posizioni):

UNDER 13

1. Panthers Parma

2. Lions Bergamo

3. Daemons Martesana

4. Skorpions Varese

5. Rhinos Milano

6. Giaguari Torino

7. Broncos Titans Forlì

8. Gators Cornate d’Adda



UNDER 15

1. Rhinos Milano

2. Skorpions Varese

3. Seamen Milano

4. Warriors Bologna

5. Aquile Ferrara

6. G-Team Gallarate

7. Gladiatori Roma

8. Cardinals Palermo

UNDER 17

1. Aquile Ferrara

2. Lions Bergamo

3. Giaguari Torino

4. Marines Lazio

5. Skorpions Varese

6. Roma Scuola Football

7. Seamen Milano

8. Warriors Bologna

Un movimento in forte crescita, un tasso tecnico che migliora sensibilmente anno dopo anno: il Football Americano in Italia sta mettendo radici solide e sicure. Grazie al Flag!

I complimenti di tutta la Federazione ai tanti atleti che hanno partecipato a questi Campionati e, naturalmente, alle Squadre Campioni d’Italia 2017!