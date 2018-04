Fidaf. I risultati del campionato di Flag Football Junior

ROMA 30 APRILE - Rhinos padroni in tutte e tre le categorie. Dominio Aquile nel primo bowl U17 del Girone D.

Domenica di flag football per le categorie junior e spettacolo Rhinos, capaci di vincere tutti gli incontri in programma in tutte e tre le categorie. Molto bene anche i Lions in Under 15, con due vittorie su due incontri disputati e le Aquile in Under 17, dominatrici del primo bowl stagionale per quanto riguarda il Girone D. Nella stessa categoria, imbattuti anche i Daemons, con due vittorie di giornata. Soddisfatto Mauro Mondin, HC della Nazionale U15 e Commissioner del Campionato Flag Junior, presente al bowl di Desio: “Ho visto in crescita tutte e tre le categorie, con alcuni prospetti interessanti in chiave azzurra”.

Questi i risultati ufficiali:

UNDER 13

Giaguari Torino vs Rhinos Milano 12-36

Pirates Savona vs Rhinos Milano 0-53

Giaguari Torino vs Pirates Savona 41-12

Hammers MB vs Daemons Martesana 6-46

Lions Bergamo vs Daemons Martesana 52-12

Hammers MB vs Lions Bergamo 50-12

UNDER 15

Giaguari Torino vs Rhinos Milano 6-13

Pirates Savona vs Minotaurs Torino 13-19

Giaguari Torino vs Minotaurs Torino 36-0

Rhinos Milano vs Pirates Savona 40-6

Gators Cornate vs Daemons Martesana 0-68

Daemons Martesana vs Lions Bergamo 33-41

Gators Cornate vs Lions Bergamo 0-39

UNDER 17

Pirates Savona vs Minotaurs Torino 12-16

Giaguari Torino vs Rhinos Milano 26-38

Rhinos Milano vs Pirates Savona 72-0

Giaguari Torino vs Minotaurs Torino 33-31

Hammers MB vs Daemons Martesana 0-61

Lions Bergamo vs Daemons Martesana 31-39

Hammers MB vs Lions Bergamo 6-41

Redskins Verona vs Hurricanes Vicenza 6-21

Aquile Ferrara vs Vipers Modena 51-18

Redskins Verona vs Aquile Ferrara 0-50

Hurricanes Vicenza vs Vipers Modena 20-21

Vipers Modena vs Redskins Verona 21-0

Aquile Ferrara vs Hurricanes Vicenza 35-0

