Fidaf: i risultati di prima, seconda terza divisione

Panthers e Lions scatenati in Prima Divisione. Ancora finali al cardiopalma in Seconda Divisione.

Nella prima ‘bye week’ di Prima Divisione e con i Rhinos Milano impegnati e vincenti contro i Dauphins De Nice nella prima delle due sfide previste per l’accesso alla finale di EFL, a tenere alta l’attenzione sul nostro massimo Campionato ci hanno pensato Panthers e Lions, che hanno letteralmente “sbranato” gli avversari, i primi in trasferta a Roma contro i Grizzlies, i secondi in casa contro UTA Pesaro.

In Seconda Divisione, altro turno interdivisionale ed equilibri messi a dura prova, con Warriors, Blacks&Bills e Barbari capaci di segnare oltre 40 punti e Hogs vincenti anche contro i Ravens. I Bengals passano in casa dei Gladiatori dopo una stupenda rimonta che li porta al sorpasso a 4 minuti dal termine dell’incontro. I Chiefs riescono ad ottenere la seconda vittoria in Campionato contro gli Skorpions, squadra che appare decisamente in crisi. Seconda vittoria anche per gli Hammers, questa volta contro i Saints, che però hanno venduto cara la pelle, riuscendo quasi a rimontare. Il peso dei vari gironi comincia a farsi più chiaro ed è evidente che le pretendenti al titolo sono più di quelle che ci si potrebbe aspettare!

Questi i risultati completi:

PRIMA DIVISIONE

GRIZZLIES ROMA – PANTHERS PARMA 0-43

LIONS BERGAMO – UTA PESARO 31-6

SECONDA DIVISIONE

MAD BULLS BARLETTA – WARRIORS BOLOGNA 0-42

BLACKS&BILLS RIVOLI – STORMS PISA 46-0

CHIEFS RAVENNA – SKORPIONS VARESE 29-0

GORILLAS VARESE – BARBARI ROMA NORD 7-43

RAVENS IMOLA – HOGS REGIO EMILIA 19-35

GLADIATORI ROMA – BENGALS BRESCIA 21-22

HAMMERS MB – SAINTS PADOVA 12-9

Valanga di touchdown in Terza Divisione, per la gioia del pubblico che continua a gremire gli spalti di tutta Italia.

Eagles, Veterans, Steelers e Sentinels continuano la marcia a punteggio pieno, record di punti per le Aquile contro le colombe bolognesi e vittoria con score importante anche per i Redskins contro i Celtics. La Legio parte bene ma poi si fa raggiungere e superare pesantemente dai Minatori. I Mastiffs scalano la classifica del Girone F battendo i Blitz.



Questi i risultati completi:

VETERANS GROSSETO vs SIRBONS CAGLIARI 48-13

ISLANDERS VENEZIA vs MULI TRIESTE 17-7

NUOVI GRIFONI TRACK & FOOTBALL vs STEELERS TERNI 0-21

BLITZ SAN CARLO vs MASTIFS IVREA 6-31

REDSKINS VERONA vs CELTICS DOLOMITI 53-7

WHITE TIGER MASSA vs PIRATES SAVONA 7-31

AQUILE FERRARA vs DOVES BOLOGNA 69-0

DRAGHI UDINE vs SENTINELS ISONZO 0-54

BRIGANTI NAPOLI vs EAGLES SALERNO 2-14

DELFINI TARANTO vs REBELS CASTEL SAN GIORGIO 37-12

LEGIO XIII ROMA vs MINATORI CAVE 16-48



Foto: @Hogs Reggio Emilia