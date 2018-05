Fidaf. I Vipers perdono l\'imbattibilità in Seconda Divisione. Risultati 1° 2° e 3° divisione

I Vipers perdono l’imbattibilità in Seconda Divisione, in Terza Fighting Ducks a valanga sui Sirbons.

Come sempre, il Campionato di Seconda Divisione regala emozioni a raffica e quando tutto pare quasi scontato, ecco che le carte si rimescolano per un finale di stagione assolutamente entusiasmante.

Gli Sharks non concedono la rivincita ai Braves e vincono di misura in casa, agguantando il secondo posto del Girone A. I Bengals hanno la meglio sui Red Jackets in una partita dove si è segnato tantissimo, e i Daemons battono gli Hammers, raggiungendoli in vetta alla classifica. Sgambetto Hogs ai Vipers, che perdono l’imbattibilità stagionale e incassano 30 punti che fanno malissimo in chiave griglie playoff.Chi prosegue invece la corsa alla perfect regular season sono i Saints, che dominano anche i Cavaliers che, con questa sconfitta, vengono scavalcati in classifica dai Mastini, vittoriosi contro i Sentinels. Non mollano i Mastiffs, che condannano allo zero tondo i Frogs e continuano a restare attaccati al treno playoff, pronti a giocarsi tutto nell’ultima giornata di campionato, proprio contro i Daemons. A Varese, ai Gorillas non riesce l’impresa di vincere la prima partita stagionale davanti al pubblico amico dello Stadio Ossola e, dopo aver chiuso il primo quarto in vantaggio si lasciano raggiungere e superare dai Chiefs.

In Terza Divisione, Fighting Ducks sempre più in palla, travolgono i Sirbons Cagliari e centrano l’obiettivo playoff. I Whitepreds dominano per metà partita, ma è più che sufficiente per battere i Lancieri e volare in testa alla classifica del Girone F. Nel derby campano, gli Eagles strapazzano i Rebels, in quello emiliano i lupi si mangiano le colombe, mentre i Rams chiudono il loro campionato con una bella vittoria contro i Pirates che vale il terzo posto in condivisione nel Girone F. Gli Hurricanes piegano i giovani Giants 2, e i Mexicans i Draghi. Ravens spietati contro i Titans Broncos, mentre i Navy Seals consolidano il terzo posto del Girone B battendo l’A-Team Abruzzo.

Questi i risultati completi:



SECONDA DIVISIONE

Sharks Palermo vs Braves Bologna 9-7

Red Jackets Sarzana vs Bengals Brescia 30-49

Mastini Verona vs Sentinels Isonzo 33-14

Hogs Reggio Emilia vs Vipers Modena 30-7

Hammers MB vs Daemons Martesana 7-21

Saints Padova vs Cavaliers Castelfranco 38-7

Frogs Legnano vs Mastifs Ivrea 0-44

Gorillas Varese vs Chiefs Ravenna 8-17

TERZA DIVISIONE

Hurricanes Vicenza vs Giants Bolzano 2 37-0

Rebels Castel San Giorgio vs Eagles Salerno 20-44

Doves Bologna vs Wolverines Piacenza 0-22

Rams Milano vs Pirates Savona 15-12

Whitepreds GDT vs Lancieri Novara 34-19

Mexicans Pederobba vs Draghi Udine 42-10

Navy Seals Bari vs A-Team Abruzzo 32-15

Titans Broncos vs Ravens Imola 7-51

Fighting Ducks vs Sirbons Cagliari 40-0



Seamen, panthers & giants in vetta alla prima divisione

La Week 8 si chiude con la vittoria delle prime tre squadre in classifica, senza grosse sorprese se non per la fiera resistenza opposta dai Rhinos ai Giants.

Nessuna sorpresa, o quasi, in questa ottava giornata del Campionato di Prima Divisione, con le prime tre che guidano il ranking che vincono e consolidano le proprie posizioni. Ma se Seamen e Panthers sono andate sul velluto, ben diversa la partita tra Rhinos e Giants, con i milanesi che hanno risposto punto a punto ai Giants, per poi cedere solo ai supplementari e per soli 3 punti. E’ stato senz’altro il match di Milano ad appassionare di più il pubblico, in tribuna e davanti alla TV o al PC a seguire la diretta streaming: i Rhinos dimostrano di settimana in settimana di essere ancora e sempre una delle squadre italiane di maggior spessore, con un attacco in grado di dire la sua contro qualunque avversario. Il primo quarto di gioco si chiude senza un nulla di fatto, ma nel secondo i Rhinos vanno a segno con un pass di Ellison su Elmi. I Giants reagiscono subito con una corsa di Petrone, ma Milano non ci sta e raddoppia ancora con Ellison su Arioli. Prima della pausa di metà incontro, Bolzano si fa nuovamente sotto con un pass di Rodney Brown (il nuovo import dei Giants, arrivato in settimana alla corte di Argeo Tisma) sul solido Mark Simone. Si riprende e, di nuovo, un quarto sostanzialmente di studio, senza segnature. Nell’ultima frazione di gioco, sono ancora i Rhinos a segnare per primi ma, di nuovo, i Giants riagguantano il pareggio costringendo le squadre ai supplementari. Sarà un field goal a decidere l’incontro e a confermare i Giants al terzo posto in classifica.

I Seamen, in trasferta a Roma, passeggiano letteralmente sul velluto, concedendo 25 punti ai Ducks ma segnandone ben 59. Sembrava poter avere un epilogo diverso…con i romani capaci di reagire subito al primo TD dei Seamen messo a segno dal “solito” Di Tunisi su pass di Zahradka. Ma, come al solito, i marinai impiegano pochissimo a cambiare marcia: Di Tunisi va a segno altre 2 volte, oltre a calciare tra i pali un field goal da 49 yard. Ad arrotondare il punteggio ci pensano Fiammenghi, Toracca, Mitchell, Bonaparte e Morant. Non era certo questa la partita da vincere per i Ducks, che ora dovranno però difendere a denti stretti il sesto posto che vale i playoff: Guelfi e Lions i prossimi avversari, decisamente più alla loro portata!

Nell’ultima partita in programma, Lions vs Panthers, nessuna sorpresa: i Panthers fanno quello che vogliono, subendo un solo TD su uno dei pochissimi lanci messi a segno da Morris (costretto nel ruolo di QB per l’infortunio di Fimiani) su Bonzanni. La difesa orobica non riesce ad opporre alcuna resistenza né contro le corse del ‘missile’ Malpeli Avalli, né tantomeno contro i lanci precisi di Monardi su Durham. In ‘mercy rule’ già dalla fine del secondo quarto di gioco, la partita finisce sul 42 a 7 e con i Lions già con la testa alla prossima settimana quando, contro i Giaguari, si giocheranno la permanenza in Prima Divisione.

Questi i risultati ufficiali:

Rhinos Milano vs Giants Bolzano 21-24

Ducks Lazio vs Seamen Milano 25-59

Lions Bergamo vs Panthers Parma 42-7

Foto credits: Dario Fumagalli

Foto Credits: Hogs Reggio Emilia