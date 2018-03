Fidaf: Il 5° memorial Erika Lazzari chiude il torneo 5-Men femminile

Il 5° memorial Erika Lazzari chiude il torneo 5-Men femminile. Domenica, 4 marzo in campo anche le atlete del settore femminile per il Bowl che chiude il torneo 5-Men.

Prima, Seconda, Terza Divisione e…CIFAF: in questo gelido weekend il tackle senior targato Fidaf sarà tutto in campo, o almeno ci proverà! Mentre si susseguono le notizie dei rinvii dei match in programma causa maltempo (ma soprattutto causa gestori degli impianti, non abituati a sport che la neve mai fermerebbe…), arriva la notizia del 5° Memorial Erika Lazzari, torneo femminile che domenica, a Bologna, vedrà affrontarsi 5 squadre militanti nel Campionato Femminile: Underdogs Bologna (la squadra organizzatrice), White Tigers Massa, Sirene One Team Milano, Pirates Savona e Arciere Alfieri Asti.

Il Torneo rappresenta anche la quarta e ultima tappa del Torneo 5-Men dedicato al settore femminile e che ha fornito al Commissioner, Paolo Sonzogni, buone indicazioni: “Facendo un consuntivo di questa esperienza, devo dire che la prima cosa che balza agli occhi è la rinnovata volontà da parte delle società impegnate nel femminile di dare supporto concreto a questa realtà. Le ragazze penso si siano divertite e abbiano avuto modo di accrescere le proprie capacità individuali e di squadra. Gli allenatori hanno avuto l'opportunità di dare continuità al proprio lavoro, verificandolo periodicamente con le partite. Alla fine tutte le realtà hanno tratto beneficio da questa esperienza e ora guardiamo tutti al futuro prossimo di campionato ed altre attività atte allo sviluppo del Cifaf.”



Questo il programma della giornata:

CAMPO 1

10:30-11:30 Underdogs-White Tiger

11:30-12:30 Pirates-White Tiger

12:30-13:30 Arciere-Underdogs

13:30-14:30 pausa

14:30-15:30 Underdogs-Sirene

CAMPO 2

10:30-11:30 pausa

11:30-12:30 Sirene-Arciere

12:30-13:30 pausa

13:30-14:30 sirene-Pirates

14:30-15:30 Arciere-White Tigers

Il Memorial Erika Lazzari si svolgerà presso il Centro Sportivo di Villa Pallavicini (campo in sintetico), via Marco Emilio Lepido 194/10 a Bologna. Come sempre si giocherà anche per aiutare i malati di Porpora Trombotica Trombocitopenica, PTT (la rarissima malattia genetica che si è portata via Erika) e le loro famiglie. Il ricavato dell’incasso (ingresso a offerta libera) verrà devoluto all’ANPTT Onlus, in ricordo dell’atleta bolognese.