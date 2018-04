Fidaf: La Legio XIII domenica ospita i Sirbons Cagliari

ROAMA 13 APRILE - Domenica a Roma la Legio XIII cerca la rivincita contro i Sirbons Cagliari

Non esistono partite facili o difficili e anche quando sulla carta si va ad affrontare una formazione di pari livello o meno tecnica della propria, la vittoria non è mai scontata.

La sconfitta di sabato scorso a Cagliari per 12-6 ne è la dimostrazione. La Legio XIII aveva tutte le carte in regola per giocare alla pari contro i padroni di casa dei Sirbons, ma la partita non è andata per il verso giusto già nel primo tempo.I romani volevano la vittoria ma hanno trovato davanti una franchigia motivatissima e chiamata al riscatto dalle sconfitte di inizio campionato. Una difesa cagliaritana particolarmente attenta ed un attacco ospite che ha faticato oltremodo per infierire colpi vincenti, riuscendo a mettere a segno gli unici 6 punti solo sul finire del match.A distanza di una settimana il cartellone vedrà già domenica le due squadre darsi ancora battaglia: cagliaritani che verranno a Roma sulle ali dell'entusiasmo e legionari che vogliono la "rivincita" e dimostrare di essere una squadra che ha fatto tesoro dei suoi errori. Resta comunque un risultato "aperto" con i legionari di coach Mazzanti che devono trovare la forza e soprattutto la volontà di prendersi i primi punti in questa stagione di III Divisione, che di sorprese ne sta facendo registrare tante.Il kick off è fissato per domenica 15 aprile presso il C.S. Longarina in via di Castel Fusano 79 a Roma e l’ingresso è gratuito.