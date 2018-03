Fidaf. Legio XIII - oggi esordio in casa

Si invia comunicato stampa esordio oggi della Legio XIII nel campionato III Divisione FIDAF

Parte ufficialmente la nuova stagione della Legio XIII, quella del decennale, quindi grandi attese e soprattutto voglia di dimostrare e confermare la crescita avuta lo scorso anno. Una nuova stagione in III Divisione e prima partita casalinga per i ragazzi di coach Mazzanti, che ospiteranno questa sera alle 20,30 i Minatori Cave sul campo di Ostia Antica. Un esordio nn certo facile per i Legionari che avranno opposti quei Minatori che lo scorso anno inflissero una doppia sconfitta ai legionari nella regular season e che in questo 2018 hanno giá fatto registrare la prima vittoria ad inizio campionato. Posticipate alcune gare adesso si scende in campo con alle spalle una amichevole che ha dato ottimi riscontri, ma si sa, nelle partite ufficiali è tutta un'altra storia.



Alcune assenze importanti per i legionari ma la squadra si sente pronta e c'è ottimismo tra i ragazzi, la maggior parte dei quali sono under 19 e alcuni alla loro prima esperienza nel football americano. Squadra fisica quella dei Minatori che in campo sa alternare giochi di lanci a schemi di corsa, il tutto diretto da coach Annoscia, allenatore esperto e che ha sempre una mossa vincente tra le mani. Sarà il campo ad incoronare il vincitore e coach Mazzanti si aspetta dai suoi ragazzi una prestazione sopra le righe. Appuntamento a questa sera alle ore 20,30 al campo Aldobrandini di Ostia Antica.