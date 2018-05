Fidaf. Niente soste per la prima divisione

In quella che, in origine, avrebbe dovuto essere una bye week, saranno 6 le squadre in campo per la Prima Divisione. Seamen impegnati in EFL.

Non si ferma, come avrebbe dovuto, il Campionato di Prima Divisione, complici i tanti rinvii per maltempo e la necessità di arrivare a chiudere la regular season come da calendario. Nel weekend, dunque, con i Seamen impegnati nella sfida europea contro i Black Panthers Thonon, saranno tre le partite da seguire, tutte interessanti sia in chiave playoff che retrocessione.

Si comincia sabato con Giaguari vs UTA, match fondamentale per il fondo classifica e dal risultato quanto mai incerto. Torino arriva da una combattutissima sfida contro i Giants, con entrambe le formazioni che hanno visto uscire i rispettivi QB per infortunio prima del fischio finale. Per battere Pesaro, reduce da una pesante sconfitta in casa contro i Rhinos e chiamati ad una delle ultime prove utili per tentare di salvarsi, i Giaguari dovranno dimostrare progressi sia in attacco che in difesa, malgrado un roster fortemente rimaneggiato per i tanti, troppi infortuni subiti in stagione. Nessun’altra possibilità se non la vittoria anche per UTA, cui dopo i Giaguari toccheranno Dolphins e Seamen.

Domenica, i lanciatissimi Panthers ricevono in casa i Ducks, alla seconda impegnativa trasferta consecutiva. Se i ragazzi di coach Iaccarino hanno dimostrato di saper rialzare la testa con una prova tutta cuore contro i Dolphins, la scorsa settimana, pare improbabile che Parma si lasci sfuggire l’occasione di vincere davanti al pubblico di casa, rafforzando la seconda piazza in classifica. Con Alinovi out per infortunio e Biancalana in gran forma, sarà interessante capire se e come il gioco aereo delle due squadre inciderà sul risultato finale o se, invece, sarà il running game guidato da Malpeli Avalli da una parte e da Mike Gentili dall’altro a tenere banco.

L’ultimo match in programma, quello tra Guelfi e Dolphins, vede Firenze tornare ad affrontare un avversario alla propria portata, dopo tre turni che ne hanno messo in evidenza limiti e difficoltà. Una vittoria vorrebbe dire salire a cinque risultati utili e, dunque, post regular season assicurata. I dorici devono assolutamente vincere per continuare a sognare i play off, ma la brutta sconfitta contro i Ducks della scorsa settimana, maturata negli ultimi due minuti di gioco, potrebbe aver lasciato segni importante nel morale della squadra. Riuscirà coach Rotelli a raddrizzare la situazione? Esperienza, carisma e grinta non gli mancano certo…

Questo il programma ufficiale e il link allo streaming:

Sabato 12 maggio

Giaguari Torino vs UTA Pesaro h. 20.30

Domenica 13 maggio

Panthers Parma vs Ducks Lazio h. 15.00

Guelfi Firenze vs Dolphins Ancona h. 15.00 Diretta Streaming su Fidaf TV:

https://www.youtube.com/watch?v=ufOCC_RT_o4

Dettagli e indirizzi campi da gioco su http://www.fidaf.org/campionati/giornate.asp?id=94

Risultati LIVE su https://gameday.fidaf.org/



SECONDA & TERZA DIVISIONE: PREVIEW DEL WEEKEND

Ultime battute di regular season in Seconda e Terza Divisione con ancora qualche incertezza sulle squadre che accederanno ai playoff.

C’è chi sta già pensando ai playoff, chi alla prossima stagione: il turno che ci attende in Seconda e Terza Divisione prevede scontri dai ‘colori’ e dalla intensità molto diversi.

In Seconda Divisione, giochi già chiusi nel Girone C, dove i Blue Storms guidano solitari la classifica con 6 vittorie e 0 sconfitte e domani incontreranno i Gorillas, con un record diametralmente opposto. Nello stesso girone, gli Skorpions (già qualificati) faranno visita ai Crusaders, che certamente vorranno provare a chiudere la stagione con un altro risultato positivo in casa, che renderebbe forse meno amara l’eliminazione. Super sfida in vetta al Girone E tra la capolista Saints e i Mastini, ancora virtualmente in corsa per un posto ai playoff. Nel Girone B, scontro tra la seconda e la terza del ranking, ovvero Chiefs e Mad Bulls, con Ravenna che al momento ha una partita in meno. Senza pathos nemmeno il derby tra i Warriors, decisi a chiudere una regular season perfetta, e i Knights, fermi ad una sola vittoria stagionale e ultimi nel Girone A. Chiudono il weekend Pretoriani e West Coast Raiders e qui vale lo stesso discorso appena fatto: record di 5 a 1 per i romani e di 1 a 5 per i toscani…troppo il divario per pensare di riuscire a colmarlo a questo punto della stagione.

In Terza Divisione sono ben 11 le partite in programma e giochi ancora virtualmente aperti nel Girone C, dove Sirbons e Fighting Ducks si giocano il secondo posto in classifica rispettivamente contro Minatori e Legio XIII. Lo scoglio più alto sembra quello dei cagliaritani, ma nel football tutto può succedere…Nel Girone I, grande match tra Muli e 29ers valido per la testa della classifica, così come il derby campano tra Eagles e Briganti, dove chi vince agguanta anche il primo posto del Girone B. Nel Girone D, i Nuovi Grifoni puntano ad una perfect season, ma incontreranno i Veterans, decisi a non perdere il secondo posto e non sarà affatto semplice. Tentativo di aggancio al secondo posto del Girone E, con i Titans Broncos ad inseguire i Wolverines. Nelle altre partite in programma non si combatterà tanto per la classifica ma per valutare i progressi fatti e gettare già le basi per la prossima stagione.

Questo il programma ufficiale:

SECONDA DIVISIONE – Week 11

Sabato 12 maggio

Mastini Verona vs Saints Padova h. 14.30

Gorillas Varese vs Blue Storms Busto Arsizio h. 15.00

Crusaders Cagliari vs Skorpions Varese h. 20.00

Mad Bulls Barletta vs Chiefs Ravenna h. 20.30

Knights Sant’Agata vs Warriors Bologna h. 20.30

Domenica 13 maggio

Pretoriani Roma vs West Coast Raiders Toscana h. 15.00



TERZA DIVISIONE – Week 12

Sabato 12 maggio

Sirbons Cagliari vs Minatori Cave h. 15.00

Muli Trieste vs 29ers Alto Livenza h. 20.30

Eagles Salerno vs Briganti Napoli h. 14.30



Domenica 6 maggio

Navy Seals Bari vs Rebels Castel San Giorgio h. 15.00

Alligators Rovigo vs Islanders Venezia h. 15.00

Pirates Savona vs Alfieri Asti h. 15.00

Black Tide Catanzaro vs Cardinals Palermo h. 15.30

Nuovi Grifoni T&F vs Veterans Grosseto h. 15.30

Trappers Cecina vs Steelers Terni h. 15.30

Titans Broncos Faenza vs Wolverines Piacenza h. 15.30

Legio XIII Roma vs Fighting Ducks Roma h. 16.30

Tutti i risultati LIVE e i link agli streaming su https://gameday.fidaf.org/



Foto credits: Sophia Sperandio