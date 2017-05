Fidaf: Niente tripletta in Europa, ma grande Italia!

Troppo forti gli Universe per i Seamen, che perdono a Francoforte e rovinano un po’ la festa del football italiano, capace di imporsi in Europa in due partite su tre questo weekend.

Sabato trionfale per i colori italiani, con la Nazionale U19 che vince contro la Serbia e si aggiudica un biglietto per le finali del Campionato Europeo di categoria del prossimo luglio, e con i Rhinos che strapazzano i Dauphins di Nizza (36 a 6 il risultato finale) e per la prima volta si giocheranno una finale europea, quella di EFL contro i Black Panthers di Thonon. Peccato invece per i Seamen, letteralmente travolti oggi a Francoforte dai fortissimi Frankfurt Universe per 38 a 12, davanti ad oltre 6500 spettatori.



Delle tre partite, questa era sicuramente quella più difficile e dal pronostico decisamente a favore dei tedeschi, ma i marinai hanno sbagliato troppo ad inizio match e gli Universe sono stati implacabili e perfetti nell’approfittarne, rifilando ai milanesi nei primi due quarti ben 24 punti e incassandone solo 6. Nella seconda metà della partita maggiore equilibrio, ma parecchi cambi tra le fila tedesche che, probabilmente, hanno concesso maggior gioco ai Seamen, che escono comunque con onore dalla ‘bolgia’ del Volksbank Stadion.

Weekend dolce-amaro, dunque, per il football italiano che però deve continuare sulla strada intrapresa, perché è decisamente quella giusta!