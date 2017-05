Fidaf. Prima divisione: - 2 alla fine della regular season

Ultime due settimane di regular season per le 11 squadre impegnate in Prima Divisione e griglia playoff ancora tutta da definire.



Se la capolista Rhinos può dormire sonni tranquilli e sfruttare il turno contro la i Guelfi per testare schemi e strategie in vista dei playoff, discorso diverso per le altre squadre impegnate in campionato. I Seamen non possono più concedersi passi falsi, dopo la sconfitta subita con Parma la scorsa settimana: la sfida con UTA, matricola di questa Prima Divisione, non dovrebbe rappresentare un ostacolo, ma i marinai dovranno prestare attenzione e limitare al minimo gli errori personali.

Molto interessante il match tra Giants e Panthers, valido per i ‘piani alti’ della classifica e quel secondo posto che significherebbe accesso diretto alla semifinale. Lions-Dolphins sarà una partita da vivere con intensità fino al fischio finale, perché se la posizione in classifica attualmente sorride ai bergamaschi, i dorici hanno voglia di riscatto e tenteranno il tutto e per tutto per risalire la china e avvicinarsi alla zona playoff. Derby romano per Marines e Grizzlies ad alto significato per entrambe le squadre.Se i primi devono assolutamente portare a casa la vittoria per dare un senso ad una stagione non certo andata come speravano, i Grizzlies devono togliere subito lo zero dal tabellone se vogliono sperare di abbandonare l’ultima posizione e, quindi, lo spauracchio della retrocessione. Se ne vedranno delle belle anche questa settimana…



Questo il programma completo:

Sabato 20 maggio

Guelfi Firenze vs Rhinos Milano KO 18.00

UTA Pesaro vs Seamen Milano KO 18.30 Diretta su FIDAF TV:

https://www.youtube.com/watch?v=SslvWqOvidA

Domenica 21 maggio

Giants Bolzano vs Panthers Parma KO 15.00

Lions Bergamo vs Dolphins Ancona KO 16.00 Diretta su:

https://www.youtube.com/watch?v=OdGoJuQiaQY

Grizzlies Roma vs Marines Lazio KO 16.00