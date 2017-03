Fidaf. Prima divisione: ai Rhinos un derby "stellare"

I Rhinos si aggiudicano l’attesissimo derby milanese con una vera prova di forza della difesa e un TJ Pryor a dir poco stellare.



Tribune di Pero gremite fino all’inverosimile, oltre 1.000 spettatori collegati in contemporanea alla diretta streaming di FIDAF TV (che già questa mattina contava circa 3.000 visualizzazioni totali): numeri importanti per un match molto sentito non solo all’ombra della Madonnina.

C’era voglia di rivincita sulla sponda milanese blue navy, dopo la doppia sconfitta nel derby della passata stagione per un solo punto, ma i rinoceronti nero-arancio, guidati dal leggendario Chris Ault hanno negato ai marinai la gioia della vittoria e del primato in classifica. Un TJ Pryor in stato di grazia (autore di tutte le segnature dei Rhinos) e una difesa pressoché perfetta hanno fatto la differenza, confermando, se mai ci fossero dubbi, che questa squadra punta decisa al back-to-back.

Il secondo match di sabato sera, quello tra Guelfi e Panthers, segna il ritorno a tutti gli effetti di Malpeli Avalli, capace di salire in cattedra già dal KO di avvio, con un ritorno direttamente in meta che stordisce i gigliati. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre, con i Guelfi che ancora faticano a trovare una chiave di volta che possa cambiare le sorti della stagione.



L’altro incontro di cartello del weekend, il match tra Dolphins e Marines, ha visto spuntarla i padroni di casa, dopo una partita molto più che intensa, con botta e risposta continui e incerta fino alla fine. Adrenalina pura in campo a Bergamo, dove i Lions colgono la prima vittoria stagionale, battendo di forza e orgoglio i Giaguari sul finire del quarto quarto di gioco.

A completare il tabellone dei risultati di Prima Divisione, la vittoria convincente dei Giants sui Grizzlies: le due squadre con il roster più “corto” del campionato si sono scontrate a viso aperto e se i giganti bolzanini pensavano di cavarsela con facilità, si sbagliavano.