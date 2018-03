Fidaf. Prima divisione: e' il momento delle "classiche"

Dopo diversi anni, si torna a giocare nel weekend pasquale e lo si fa con le cosiddette ‘classiche’, le partite che vedranno i team territorialmente vicini impegnati in scontri diretti di andata e ritorno.

La Prima Divisione ci regalerà, sabato, una giornata particolarmente interessante con quelle che, in questa stagione, sono state denominate le ‘classiche’ del football italiano: stiamo parlando degli scontri diretti tra team geograficamente vicini e che, caso eccezionale in questo Campionato dal girone unico, verranno ripetuti a campi invertiti il weekend del 26 e 27 maggio.

In programma, dunque, il sempre suggestivo derby di Milano tra Rhinos e Seamen, a quasi nove mesi distanza dall’Iitalian Bowl che li ha visti protagonisti assoluti, e poi Guelfi vs Ducks, due tra le sorprese più belle di questa stagione; i Dolphins accoglieranno in casa UTA, squadra alla ricerca del primo risultato utile dell’anno, mentre i lanciatissimi Panthers di coach Papoccia se la vedranno contro i Giants dopo l’abbuffata di Torino della scorsa settimana. A chiudere, in serata, la sfida tra Giaguari e Lions, ‘derby felino’ per eccellenza che sempre tante emozioni ha regalato in passato e che, anche quest’anno, in virtù di risultati per ora non proprio esaltanti, promette spettacolo.

Ce ne sarà per tutti i gusti, dunque, e ci auguriamo di vedere tanta gente sugli spalti. Per chi non potrà farlo, due le partite in diretta streaming, Dolphins vs UTA (Fidaf TV) e Guelfi vs Ducks (Lazio Football TV).

Come sempre, inoltre, sarà possibile seguire i risultati LIVE sulla web app federale gameday.fidaf.org

Programma ufficiale

Sabato 31 marzo 2018

Guelfi Firenze vs Ducks Lazio h.15.00 Diretta streaming Lazio Football TV:

https://youtu.be/tvNLAVwMPRc

Dolphins Ancona vs UTA Pesaro h. 18.00 Diretta streaming Fidaf TV:

Rhinos Milano vs Seamen Milano h. 18.00

Panthers Parma vs Giants Bolzano h. 18.00

Giaguari Torino vs Lions Bergamo h. 20.30

Buon football e Buona Pasqua a tutti!

Foto credits: Mara Telandro