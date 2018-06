Fidaf. Prima divisione: ricomincia lo spettacolo!. Terza divisione: semifinali di conference

Partono i playoff di Prima Divisione, con Seamen e Panthers alla finestra in attesa di conoscere i nomi delle altre semifinaliste.

Tornano in campo i campioni della Prima Divisione, con il primo turno di playoff che vede quattro squadre contendersi gli ultimi due posti a disposizione per le semifinali della prossima settimana. Ad attenderle, Seamen e Panthers, prima e seconda classificata di un Campionato divertente ed avvincente fino alla fine.

Entrambi i match si svolgeranno domenica: si comincia con Giants vs Guelfi, allo Stadio Europa di Bolzano e con i padroni di casa nettamente favoriti, forti del terzo posto in classifica e, soprattutto, di quel 48 a 7 inflitto ai gigliati durante la regular season. I Guelfi, tuttavia, hanno recuperato pezzi pregiati del loro roster e, soprattutto, la tranquillità dopo aver centrato l’obiettivo primario di stagione, cioè la qualificazione ai playoff. E giocare tranquilli potrebbe dire giocare molto meglio rispetto alla seconda parte del Campionato, a tutto beneficio dello spettacolo. Sarà difficilissimo passare a Bolzano, ma la posta in gioco è altissima e gli errori possono costare cari, da entrambe le parti.

Probabilmente molto più incerta l’altra sfida di giornata, quella tra Ducks e Dolphins. Due squadre cresciute sul finale di stagione, ben organizzate e con diverse individualità capaci di cambiare il volto ad ogni partita. Spettacolare il gioco aereo mostrato spesso dai romani, con il QB Fortune ad imbeccare una batteria di ottimi ricevitori, tra i quali spicca Paolo Biancalana. Mike Gentili, via terra, ha per contro fatto spesso la differenza, rendendo alle difese avversarie vita difficile proprio per la duttilità del playbook offensivo. Ancona schiera in regia uno dei migliori import di questa stagione, quel Josh Dean rivelatosi pericoloso sia quando lancia che quando decide di far da sé. Sarà importante capire come reagiranno le difese, dunque, e quanta sarà la voglia di rivalsa di queste due squadre: da una parte un progetto nuovo di zecca, quello romano, che punta a raggiungere rapidamente i vertici della Prima Divisione, dall’altro la solidità di una scuola, quella anconetana, che ha nel coaching staff un’arma in più. Nella partita di regular season, i Dolphins avevano perso contro i Ducks negli ultimi secondi di gioco: una sconfitta, davanti al proprio pubblico, che brucia ancora e che contribuirà ad aumentare l’agonismo in campo.

Questi orari e campi delle partite:



Domenica 17 giugno

Giants Bolzano vs Guelfi Firenze Stadio Europa – Via Resia, 1 – Bolzano – h. 16.00

Ducks Lazio vs Dolphins Ancona C.S. A. Fuso – Via Cagliari, 9 – Ciampino – h. 18.00

Diretta streaming su FIDAF TV:

https://www.youtube.com/watch?v=CgIvw2er3a0&feature=youtu.be



Risultati LIVE e link agli streaming su https://gameday.fidaf.org/

Nel weekend, squadre in campo a caccia della finale di Conference. Nord e Sud a confronto sulla strada verso Parma.



La Terza Divisione giunge, questo weekend, al terzo turno di playoff, che in questo Campionato significa Semifinali di Conference. Sono otto le squadre rimaste in gara e gli ostacoli si alzano sempre di più.

Nella North Conference, i Ravens affronteranno, in casa, i Redskins e sarà interessante capire quali frecce i pellerossa scaligeri avranno al loro arco per fermare una squadra capace di sole vittorie, in questa stagione. La vittoria in rimonta contro i forti Hurricanes della scorsa settimana ha messo in mostra soprattutto il grande carattere di questa squadra, che dovrà però fare attenzione a non concedere troppo ad inizio match, perché difficile che i Ravens visti quest’anno poi concedano sconti.

L’altra sfida di questa Conference vede opposti Islanders e 29ers, derby del nordest che vede come protagoniste due squadre che si conoscono piuttosto bene, anche se in questa stagione non si sono mai incontrate. I precedenti sono tutti a favore dei veneziani, ma i 29ers di quest’anno sono tutta un’altra storia: squadra solida ed organizzata, vincitrice del Girone I e con una sola sconfitta a referto. Ci sarà da sudare, e tanto, per continuare a sognare.

Sul fronte South Conference, i Nuovi Grifoni ricevono in casa gli Elephants, unica squadra al di sotto di Roma ad essere riuscita ad arrivare fino a qui. E certamente i Catanesi non vorranno fermarsi proprio ora, che viene il bello. La vittoria contro i Briganti Napoli ha letteralmente messo le ali agli elefanti, ma vincere in casa dei perugini, inarrestabili questa stagione, avrebbe il sapore di una vera impresa. I Nuovi Grifoni hanno infatti messo a segno sino ad ora 7 vittorie su 7 incontri disputati e sono la squadra testa di serie #1 della South Conference. Tutto già scritto? MAI nel football americano….

Affascinante anche la partita tra Minatori e Whitepreds, con i primi super favoriti dopo una stagione costellata di vittorie, l’ultima contro i forti Achei, ottenuta con forza e convinzione. Alla solidità del gioco di attacco dei laziali, i Whitepreds dovranno opporre la resistenza di una difesa che, contro gli Eagles Salerno, ha letteralmente dominato. Entrambe le squadre possono contare su un coaching staff ottimamente preparato e siamo certi che chi andrà allo stadio potrà godersi un grande spettacolo.

Il cerchio continua a stringersi…domenica sera conosceremo le finaliste di Conference, ma una certezza c’è già: questo è stato uno dei più bei Campionati di Terza Divisione di sempre!



Programma:

SEMIFINALI DI CONFERENCE - 16/17 giugno

North Conference

Islanders vs 29ers Alto Livenza Sabato, 16/6 h. 20.30

Ravens Imola vs Redskins Verona Domenica, 17/6 h. 16.00

South Conference

Nuovi Grifoni T&F vs Elephants Catania Sabato, 16/6 h. 21.00

Minatori Cave vs Whitepreds GDT Domenica, 17/6 h. 16.00

Risultati LIVE e link agli streaming su: https://gameday.fidaf.org/

